പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി, വീടിന് തീയിട്ടു; ഒടുവില്‍ നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ്മ ഒലി രാജിവച്ചു

മരണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബാൽകോട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വകാര്യ വസതിക്ക് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടിരുന്നു.

KP Sharma Oli (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
കാഠ്‌മണ്ഡു: രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വൻ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ്മ ഒലി രാജിവച്ചു. ഇക്കാര്യം നേപ്പാള്‍ ഭരണകൂട വൃത്തങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയകള്‍ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ നൂറുകണക്കിന് പ്രകടനക്കാർ സർക്കാർ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം രാജിവച്ചത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾക്ക് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനത്തിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന്, ഇന്നലെ രാത്രി സർക്കാർ നിരോധനം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. മരണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബാൽകോട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വകാര്യ വസതിക്ക് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടിരുന്നു.

Students protest in Kathmandu on Monday (PTI)
Students protest in Kathmandu on Monday (PTI)

സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നേപ്പാളിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ ചില ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വീടുകൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടു. കാഠ്‌മണ്ഡുവിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായ നേപ്പാളി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് ഷേർ ബഹാദൂർ ദ്യൂബ, പ്രസിഡൻ്റ് രാം ചന്ദ്ര പൗഡൽ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ലേഖക്, നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് പുഷ്‌പ കമാൽ ദഹൽ എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു.

Students protest in Kathmandu on Monday (PTI)
Students protest in Kathmandu on Monday (PTI)

അഴിമതിയെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വൻതോതിലുള്ള അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് തങ്ങളെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പറഞ്ഞു. “രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വളരെ മോശമായതിനാൽ, യുവാക്കൾക്ക് രാജ്യത്ത് തന്നെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാനും വീണ്ടും ജീവിക്കാനും കഴിയണം,” വിദ്യാർഥിയായ ബിഷ്‌ണു താപ്പ ഛേത്രി പറഞ്ഞു.

“ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, നീതി ലഭിക്കണം. നിലവിലെ ഭരണകൂടം പുറത്താക്കപ്പെടണം. കെ.പി. ഒലിയെ തുരത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിക്കും,” പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ തകർന്ന മതിലിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന നാരായൺ ആചാര്യ പറഞ്ഞു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയകള്‍ നിരോധിച്ചത് എന്തിന്?

Students raise slogans during a protest in Kathmandu on Monday (PTI)

ഫേസ്‌ബുക്ക്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, വാട്‌സ്‌ആപ്പ് തുടങ്ങി 26 സോഷ്യല്‍ മീഡിയകള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വാര്‍ത്തവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴില്‍സൈറ്റുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാത്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി. ഉപയോക്താക്കള്‍ വ്യാജ ഐഡികള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ വിദ്വേഷവും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നേപ്പാളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ഇതിന് തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെയാണ് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ നിരോധനം സര്‍ക്കാര്‍ പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

Last Updated : September 9, 2025 at 2:54 PM IST

NEPAL SOCIAL MEDIA BANNEPAL GEN Z PROTESTNEPAL POLITICAL LEADERSNEPAL ISSUENEPAL PRIME MINISTER OLI RESIGNS

