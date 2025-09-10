ETV Bharat / international

നേപ്പാള്‍ ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം: പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തീവയ്‌പ്പും കൊള്ളയും, 27 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് സൈന്യം

പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ അക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കാഠ്‌മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് കൊള്ളപ്പണവും ആയുധങ്ങളും പിടികൂടി.

GEN Z NEPAL CURFEW NEPAL SOCIAL MEDIA ISSUE LATEST NEWS IN NEPAL
The aftermath of the GenZ violence in Kathmandu (ANI)
author img

By ANI

Published : September 10, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുടനീളം യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തില്‍ 27 പേരെ നേപ്പാൾ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കൊള്ള നടത്തല്‍, തീവയ്പ്പ് തുടങ്ങിയ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടവരെയാണ് നേപ്പാൾ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് ദി ഹിമാലയൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്രി 10 നും ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ 10 നും ഇടയിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് നടന്നത്.

കാഠ്‌മണ്ഡുവിൽ ഗൗസല-ചബഹിൽ-ബൗദ്ധ മേഖലയില്‍ നിന്ന് 3.37 ദശലക്ഷം കൊള്ളപ്പണവും തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആയുധങ്ങളും പിടികൂടി. കാഠ്‌മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് 23 തോക്കുകളും പൊഖാറയിൽ നിന്ന് എട്ട് തോക്കുകളും സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തതായി ദി ഹിമാലയൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

നിരോധനാജ്ഞ തുടരും

സമീപകാല ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ പരിക്കേറ്റ 23 നേപ്പാൾ പൊലീസുകാരും മൂന്ന് സാധാരണക്കാരും സൈനിക ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യുവാക്കള്‍ നയിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യവ്യാപകമായി ഇത് തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നേപ്പാൾ സൈന്യം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പിആർഡി (പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്) ബുധനാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ, സെപ്റ്റംബർ 11 രാവിലെ 6 വരെ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു. ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിൽ തുടർച്ചയായ പിന്തുണ നൽകിയതിന് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നേപ്പാൾ സൈന്യം നന്ദി അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ജീവഹാനിയിലും മറ്റ് നാശനഷ്‌ടങ്ങളിലും അഗാധമായ ദുഖം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും നേപ്പാൾ സൈന്യം പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കുറ്റവാളികൾ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നു: മുന്നറിയിപ്പ്

"നിയമവിരുദ്ധരായ വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. തീവയ്പ്പ്, കൊള്ള, ആക്രമണങ്ങൾ, ബലാത്സംഗശ്രമം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അപകടകരമായ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്" എന്ന് നേപ്പാൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് സൈന്യം നൽകി.

അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തീയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലെ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടൽ പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. കാഠ്‌മണ്ഡുവിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനായ 'സീതൽ നിവാസ്' പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ നശിപ്പിക്കുകയും തീയിടുകയും ചെയ്‌തു.

നേപ്പാൾ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജലനാഥ് ഖനാലിൻ്റെ കാഠ്‌മണ്ഡുവിലെ വസതിയ്‌ക്ക് ഇന്നലെ പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടിരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഖനാലിൻ്റെ ഭാര്യ രാജ്യലക്ഷ്‌മി ചിത്രകർ മരിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ട കാഠ്‌മണ്ഡുവിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ കാന്തിപൂർ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

രാജിവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ കെപി ശർമ്മ ഒലി തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. നികുതി വരുമാനവും സൈബർ സുരക്ഷ ആശങ്കകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ പ്രധാന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 8 ന് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലും പൊഖാറ, ബട്‌വാൾ, ബിർഗഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സർക്കാരിന്‍റെ അഴിമതിയും പക്ഷപാതവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും പുലർത്തണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ നിരോധനം പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കുറഞ്ഞത് 19 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 500 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാഠ്‌മണ്ഡു ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി.

നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയവ

ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, മെസഞ്ചർ, യൂട്യൂബ്, എക്‌സ്, റെഡ്ഡിറ്റ്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഡിസ്കോർഡ്, പിൻ‌ട്രെസ്റ്റ്, സിഗ്നൽ, ത്രെഡുകൾ, വീചാറ്റ്, ക്വോറ, ടംബ്ലർ, ക്ലബ്‌ഹൗസ്, റംബിൾ, ലൈൻ, ഇമോ, ജലോ, സോൾ, ഹംറോ പത്രോ, മി വീഡിയോ, മി വൈക്ക് ത്രീ.

Also Read: 'നേപ്പാളിലെ സംഘര്‍ഷം ഹൃദയഭേദകം, എല്ലാവരും സമാധാനത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കണം': പ്രധാനമന്ത്രി

For All Latest Updates

TAGGED:

GEN Z PROTEST NEPALNEPAL CURFEWNEPAL SOCIAL MEDIA ISSUELATEST NEWS IN NEPALNEPAL POLICE ARRESTS 27 PEOPLE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.