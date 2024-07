ETV Bharat / international

നേപ്പാളില്‍ വിമാനം തകർന്നുവീണു; 18 മരണം, ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ പൈലറ്റ് ചികിത്സയില്‍ - Nepal Plane Crashes

By ETV Bharat Kerala Team

Smoke rises from the Tribhuvan International Airport in Kathmandu ( AP )