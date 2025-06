ETV Bharat / international

ഇസ്രയേല്‍-ഇറാൻ സംഘർഷം; ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നോപ്പാളി പൗരന്മാരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം - NEPAL ISSUES TRAVEL ADVISORY

Smoking rises following an Israeli attack on the irib building ,the countries state broadcaster, in Tehran ( ANI )