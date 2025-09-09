ജെന് സി പ്രക്ഷോഭം; ഒടുക്കം മുട്ടുമടക്കി നേപ്പാള് സര്ക്കാര്, സോഷ്യല് മീഡിയയ്ക്കുള്ള നിരോധനം നീക്കി
26 സോഷ്യല് മീഡിയകള്ക്കാണ് സര്ക്കാര് നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
Published : September 9, 2025 at 10:18 AM IST
കാഠ്മണ്ഡു: ഒടുക്കം ജെന് സി പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നില് മുട്ടുമടക്കി നേപ്പാള് സര്ക്കാര്. സോഷ്യമീഡിയകള്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീക്കി. പ്രക്ഷോഭം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടതോടെയാണ് തീരുമാനം. നിരോധനം നീക്കിയതായി വാര്ത്താവിനിമയകാര്യ മന്ത്രി പൃഥ്വി ശുഭ ഗുരുങ് അറിയിച്ചു.
കലാപത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക സമിതി അന്വേഷണം നടത്തും. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് സമിതിക്ക് 15 ദിവസമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോഷ്യല് മീഡിയകള്ക്കുള്ള വിലക്ക് നീക്കിയ സര്ക്കാര് യുവാക്കള് പ്രക്ഷോഭത്തില് നിന്നും പിന്മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഫേസ്ബുക്ക്, ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, വാട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങി 26 സോഷ്യല് മീഡിയകള്ക്കാണ് സര്ക്കാര് നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വാര്ത്തവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴില്സൈറ്റുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാത്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സര്ക്കാര് നടപടി.
ഉപയോക്താക്കള് വ്യാജ ഐഡികള് സൃഷ്ടിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ വിദ്വേഷവും വ്യാജ വാര്ത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ നേപ്പാളില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണമെന്ന് സര്ക്കാര് നിര്ദേശം നല്കിയത്. ഇതിന് തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെയാണ് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി.
നേപ്പാളില് സോഷ്യല് മീഡിയകള് വിലക്കിയ സംഭവത്തില് പശ്ചാത്താപമില്ലെന്ന് മന്ത്രി പൃഥ്വി ശുഭ ഗുരുങ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സോഷ്യല് മീഡിയയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകാന് കാരണമായത്. സര്ക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും മറച്ചുയ്ക്കാനാണ് സോഷ്യല് മീഡിയകള്ക്ക് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര് ആരോപിച്ചു.
കാഠ്മണ്ഡുവിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായതോടെ പൊലീസ് വെടിയുതിര്ത്തിരുന്നു. സംഭവത്തില് 19 പേര് മരിക്കുകയും നൂറിലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഘര്ഷങ്ങളുടെ ധാര്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത നേപ്പാള് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ലേഖക് രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിരോധനം പിന്വലിച്ചതിന് പിന്നാലെ നേപ്പാളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും പ്രതിസന്ധികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകള് ടിക് ടോക്കില് വൈറലായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് ടെലിഗ്രാമിനും നേപ്പാള് സര്ക്കാര് നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഓണ്ലൈന് തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും വ്യാപകമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നിരോധനം.
നിയന്ത്രണങ്ങള് അംഗീകരിച്ചതോടെ ഒമ്പത് മാസത്തെ വിലക്ക് സര്ക്കാര് നീക്കം ചെയ്തു. മെറ്റയും എക്സും ഗൂഗിളുമടക്കമുള്ള കമ്പനികളുടെ കീഴിലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള് സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദേശം തള്ളുകയായിരുന്നു.ഇതാണ് സമ്പൂര്ണ വിലക്കില് കലാശിച്ചത്.
ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി: നേപ്പാളിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പില് നിരവധി പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശര്മ്മ ഒലി. സമാധാനപരമായ പ്രകടനത്തിനിടെ ചില നുഴഞ്ഞ് കയറ്റം ഉണ്ടായെന്നും ഇതിനെതിരെ സര്ക്കാരിന് പൊരുതേണ്ടി വന്നൂവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സോഷ്യല് മീഡിയ നിരോധിക്കാന് സര്ക്കാര് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശര്മ്മ ഒലി വ്യക്തമാക്കി.
