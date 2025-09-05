ETV Bharat / international

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി 26 സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ നിരോധിച്ച്‌ നേപ്പാള്‍; സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനം - NEPAL BLOCKS SOCIAL MEDIA PLATFORMS

നേപ്പാളിലെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍. ഫേസ്‌ബുക്ക്, എക്‌സ്, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 26 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. നേപ്പാളിലെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, റെഡ്ഡിറ്റ്, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളും നിരോധിച്ച കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് തടയാൻ നേപ്പാൾ സര്‍ക്കാര്‍ ഇൻ്റനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നേപ്പാളില്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ കമ്പനികളോടും ഔദ്യോഗികമായി രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി പൃഥ്വി സുബ്ബ ഗുരുങ് വ്യക്തമാക്കി. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത പക്ഷമാണ് ഇവയ്‌ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഗുരുങ് പരാമർശിച്ചു. എന്നാല്‍ ടിക് ടോക്ക്, വൈബർ, മറ്റ് മൂന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതിനാൽ നേപ്പാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കും. രാജ്യത്ത് ഒരു ലെയ്‌സൺ ഓഫീസോ പോയിൻ്റോ നിയമിക്കാൻ നേപ്പാൾ സർക്കാർ കമ്പനികളോട് നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം

ദേശീയ താൽപ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് പിഴയും ജയിൽ ശിക്ഷയും ചുമത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട സോഷ്യൽ മീഡിയ ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ചയിലാണ്. എന്നാല്‍ പാർലമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഈ ബിൽ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചു.

ഈ തീരുമാനം ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്നാണ് ആക്‌ടിവിസ്റ്റുകള്‍ പറയുന്നത്. പുതിയ നിയമം അമിതമായ സെൻസർഷിപ്പാണ്. ഇതില്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും നിലവില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

രാജ്യത്തെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പങ്കിടുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോക്താക്കളും ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ആഭ്യന്തര, വിദേശ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

  • ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തവ:ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, മെസഞ്ചർ, യൂട്യൂബ്, എക്സ്, റെഡ്ഡിറ്റ്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഡിസ്കോർഡ്, പിൻ‌ട്രെസ്റ്റ്, സിഗ്നൽ, ത്രെഡുകൾ, വീചാറ്റ്, ക്വോറ, ടംബ്ലർ, ക്ലബ്‌ഹൗസ്, റംബിൾ, ലൈൻ, ഇമോ, ജലോ, സോൾ, ഹംറോ പത്രോ, മി വീഡിയോ, മി വൈക്ക് ത്രീ.

