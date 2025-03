ETV Bharat / international

പലസ്‌തീൻ ആക്‌ടിവിസ്റ്റ് മഹ്‌മൂദ് ഖലീലിൻ്റെ അറസ്റ്റിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം; ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാകാത്ത വിധം നാടുകടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് - DETENTION OF PALESTINIAN ACTIVIST

olice officers detain protesters gathered inside Trump Tower during a rally against arrest of Palestinian activist Mahmoud Khalil ( Reuters )

ന്യൂയോർക്ക് : പലസ്‌തീൻ ആക്‌ടിവിസ്റ്റും കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാർഥിയുമായ മഹ്‌മൂദ് ഖലീലിൻ്റെ അറസ്റ്റിൽ യുഎസിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധക്കാർ മാൻഹട്ടനിലെ ട്രംപ് ടവറിൽ തടിച്ചുകൂടി. സംഭവത്തിൽ നൂറോളം പേരെ യുഎസ്‌ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നടന്ന പലസ്‌തീൻ അനുകൂല പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മഹ്‌മൂദ് ഖലീലിനെ യുഎസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ജ്യൂയിഷ് വോയ്‌സ് ഫോർ പീസ് എന്ന യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ രാഷ്‌ട്രീയ സംഘടനയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജൂതന്മാർ ഇസ്രയേലിനെ ആയുധമാക്കുന്നത് നിർത്തുക (Jews Say Stop Arming Israel), ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേരിലല്ല (Not in our Name) തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ മാൻഹട്ടനിലെ ട്രംപ് ടവറിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറിയത്. മഹമൂദ് ഖലീലിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക, ആർക്കുനേരെയും ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്നെഴുതിയ ബാനറുകളുമായാണ് സംഘം പ്രതിഷേധിച്ചത്. സംഭവം പ്രതിഷേധക്കാർ തന്നെ ലൈവ് ആയി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ജൂതന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ ഇത് കാണുന്നു എന്നും അറസ്റ്റിലായ പ്രതിഷേധക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏതാനും നാളുകള്‍ക്ക് മുൻപ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഖലീലിൻ്റെ ഗ്രീൻ കാർഡ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.