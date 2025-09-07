ETV Bharat / international

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ആരോപണം പൊളിച്ചടുക്കി എക്‌സിൻ്റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍; മസ്‌കിനെതിരെ പ്രൊപഗാന്‍ഡ ആരോപണവുമായി ട്രംപിൻ്റെ മുഖ്യ വ്യാപാര ഉപദേഷ്‌ടാവ്

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ വാദം എക്‌സിലെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ പൊളിച്ചതോടെ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെതിരെയും തിരിഞ്ഞ് ട്രംപിൻ്റെ മുഖ്യ വ്യാപാര ഉപദേഷ്‌ടാവ് പീറ്റര്‍ നവാരോ.

RUSSIAN OIL ISSUE IN INDIA TRADE ADVISER PETER NAVARRO DONALD TRUMP ON RUSSIAN OIL TRUMP TARIFF IMPACTS
Peter Navarro (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതിന് ഇന്ത്യയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുഖ്യ വ്യാപാര ഉപദേഷ്‌ടാവ് പീറ്റര്‍ നവാരോ. ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ലാഭത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും ആ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ യുക്രെയ്ൻകാരെ കൊല്ലുന്നതെന്നുമായിരുന്നു നവാരോയുടെ ആരോപണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിട്ടത്.

എന്നാല്‍ ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ നവാരോയുടെ വാദം പൊളിക്കും വിധമുള്ള എക്‌സിൻ്റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തെ കുഴപ്പത്തില്‍ ചാടിച്ചു. ഇതോടെ വിമര്‍ശനം എക്‌സിനും ഉടമ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനും എതിരെയായി. ഇന്ത്യന്‍ അനുകൂല പ്രോപഗാൻഡ (പ്രചാരണം) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഫീച്ചര്‍ 'മാലിന്യ' ഫീച്ചര്‍ ആണ്. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് റഷ്യയില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും നവാരോ മറ്റൊരു പോസ്റ്റിടുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യ ഈടാക്കുന്ന ഉയർന്ന താരിഫുകൾ അമേരിക്കയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണ്. റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ലാഭത്തിനും റഷ്യയുടെ യുദ്ധ യന്ത്രത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിമാത്രമാണെന്നായിരുന്നു നവാരോയുടെ ആദ്യ ട്വീറ്റ്. യുദ്ധത്തില്‍ യുക്രേനിയക്കാരുംറഷ്യക്കാരും മരിച്ച് വീഴുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ നികുതിദായകർ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്നും നവാരോ എഴുതി. ഇന്ത്യയ്ക്കുമേലുള്ള ട്രംപിന്‍റെ കടുത്ത തീരുവയെ വിശകലനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തെ 'ഇടതനുകൂല അമേരിക്കൻ വ്യാജ വാർത്ത' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റിട്ടത്.

"നവാരോയുടേത് ഇരട്ടത്താപ്പ്"

എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാദങ്ങള്‍ പൊളിച്ചടക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ എക്‌സിന്‍റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ (കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട്) പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. "നവാരോയുടെ വാദങ്ങളെല്ലാം ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ സമ്മർദം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന യുഎസ് ഇപ്പോഴും യുറേനിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പനങ്ങള്‍ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു" എന്നിങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

എക്‌സിന്‍റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍

തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിലെ വാസ്‌തവം തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉപയോക്താവ് സഹായിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട് ഫീച്ചറെന്നാണ് എക്‌സ് പറയുന്നത്. കോണ്‍ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സിന് എത് പോസ്റ്റിന് കീഴിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ടിടാം. വ്യത്യസ്‌ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകള്‍ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട് സഹായകരമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ, അതു പോസ്റ്റിന് താഴെ കാണിക്കുമെന്നുമാണ് എക്‌സ് അറിയിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ ഇതു വിഡ്‌ഢിത്തമാണെന്നും നവാരോ തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read:ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ: ഏഷ്യ-പസഫിക് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊരുങ്ങി ട്രംപ്

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA RUSSIAN OIL PURCHASETRADE ADVISER PETER NAVARRODONALD TRUMP ON RUSSIAN OILTRUMP TARIFF IMPACTSNAVARRO SLAMS INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.