വിയന്ന: ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാറ്റോ പ്രവര്ത്തകനും ഓസ്ട്രിയൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ ഗുന്തർ ഫെഹ്ലിംഗർ-ജാൻ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം. "ഇന്ത്യയെ മുൻ ഇന്ത്യയായി വിഭജിക്കുക" എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപടം പങ്കിടുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യല് മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളില് നിന്നും രോഷം ആളിക്കത്തി. ഇതിനുപിന്നാലെ, ഫെഹ്ലിംഗറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, ഒരു പ്രത്യേക ഖലിസ്ഥാൻ എന്നിവയുടേതാണെന്ന് ഭൂപടത്തിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നിരവധിപേര് രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ഖലിസ്ഥാന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റില് കുറിച്ചു. “ഇന്ത്യയെ മുൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തകർക്കാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യൻ പൗരനാണ്. ഖലിസ്ഥാന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം,” ഫെഹ്ലിംഗർ തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. ഫെഹ്ലിംഗറിനെ "ട്രോളർ" എന്നും ഭ്രാന്തനെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധിപേര് പോസ്റ്റിന് താഴെ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
Funny how the West is losing sleep over India!— Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 4, 2025
🚨Gunther Fehlinger who calls himself Chairman of NATO’s Enlargement Committee in Austria, has posted a bizarre map calling to “dismantle India into Ex-India”
In same breath he brands PM Modi as “Russia’s man” and also extends… pic.twitter.com/FJmnWHQyye
ഇത് എന്തൊരു ഭ്രാന്താണെന്നും ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഓസ്ട്രിയൻ എംബസിയെ അറിയക്കണമെന്നും ശിവസേന എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
What insanity is this? @MEAIndia must take this up with the Austrian Embassy. https://t.co/y3o4EGhkEi— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 4, 2025
ഇന്ത്യയുടെ തെറ്റായ ഭൂപടത്തിന് പിന്നാലെ രോഷം ആളിക്കത്തി
ഫെഹ്ലിംഗർ പ്രചരിപ്പിച്ച ഭൂപടത്തിൽ പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവയെ "ഖലിസ്ഥാൻ" എന്ന പ്രത്യേക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും ജമ്മു കശ്മീരിനെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായും കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവയ്ക്കുകയും നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ പോസ്റ്റുകളിലും വീഡിയോകളിലും, പ്രത്യേക സിഖ് മാതൃരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഫെഹ്ലിംഗർ പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
ഗുന്തർ ഫെഹ്ലിംഗർ ആരാണ്?
ഗുന്തർ ഫെഹ്ലിംഗർ-ജാൻ ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമാണ്. യുക്രെയ്ൻ, കൊസോവോ, ബോസ്നിയ, ഓസ്ട്രിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നാറ്റോ അംഗത്വത്തിനായുള്ള ഓസ്ട്രിയൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ റീജിയണൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റര്ഗ്രേഷൻ ഓഫ് സതേൺ ബാൽക്കണിൽ ഒരു ബോർഡ് സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നു.
യുക്രെയ്നിനുള്ള പാശ്ചാത്യ പിന്തുണ, നാറ്റോ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിപുലീകരണം, രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഘടനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത റഷ്യ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചതിലൂടെയാണ് ഫെഹ്ലിംഗർ-ജാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓസ്ട്രിയയുടെ നിഷ്പക്ഷതാ നയത്തെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിമർശിക്കാറുണ്ട്.
വിയന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് പഠിച്ചു. പാശ്ചാത്യ സഖ്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയും ബ്രസീലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിന് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാറ്റോയുടെ എതിരാളികളായി കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
