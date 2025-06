ETV Bharat / international

ജി7 ഉച്ചകോടി: അന്താരാഷ്‌ട്ര സമൂഹത്തോട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി; പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി - PM MODI IN G7 SESSION

PM Modi at the G7 Summit in Canada ( ANI )