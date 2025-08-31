വാഷിങ്ടണ്: നൊബേൽ പുരസ്ക്കാരം ലഭിക്കുന്നതിന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ നരേന്ദ്ര മോദി വിസമ്മതിച്ചത് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കന് ദിനപത്രമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാന് സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്ക്കാരത്തിനായുള്ള നാമനിർദേശത്തിന് ട്രംപ് മോദിയുടെ പിന്തുണ നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ജൂൺ 17 -ന് നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇതുണ്ടായത്. എന്നാല് ട്രംപിന്റെ ആവശ്യവും അവകാശവാദവും തള്ളിയ മോദി, ഇന്ത്യ-പാക് വെടിനിര്ത്തലുണ്ടായത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ധാരണപ്രകാരമാണെന്ന നിലപാട് ആവര്ത്തിച്ചുവെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നത്. നൊബേൽ പുരസ്ക്കാരത്തിനായുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ശ്രമങ്ങളില് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
നികുതിയും പിഴയും പ്രതികാരം?
ഫോണ് സംഭാഷണത്തിനിടെ, സൈനിക സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ താന് ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്ക്കാരത്തിനായി പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന് ട്രംപ് പരാമര്ശിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. എന്നാല് വെടിനിർത്തലിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നേരിട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞതായും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ട്രംപിനോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആ ഫോൺ കോളുകൾക്ക് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ 25 ശതമാനം നികുതിയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എണ്ണ വാങ്ങിയതിന് 25 ശതമാനം അധിക പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുജീബ് മഷാൽ, ടൈലർ പേജർ, അനുപ്രീത ദാസ് എന്നിവർ ചേര്ന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ട്, വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ സംസാരിച്ച ഒരു ഡസനിലധികം ആളുകളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ട്രംപിന്റെ ക്ഷണം നിരസിച്ച് മോദി
ജൂൺ 17-ലെ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷാവസാനം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് ട്രംപ് വിട്ടുനിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രസ്തുത റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 35 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന അതേ ഫോണ് സംഭാഷണത്തിനിടെ, കാനഡയിൽ നടന്ന ജി 7 ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാഷിങ്ടണ് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ ക്ഷണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിരസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീറും തമ്മിൽ ഹസ്തദാനം ചെയ്യാന് ട്രംപ് "നിർബന്ധിതരാകാൻ" ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടയിലാണ് ഈ വിസമ്മതം ഉണ്ടായതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് മോദിയും ട്രംപും
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷം, ഭാഗിക വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു ഫോണ് സംഭാഷണത്തിനായുള്ള ചര്ച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ, മോദിയെ ട്രംപുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ജാഗ്രത പാലിച്ചു. ചര്ച്ച എന്തു തന്നെയായാലും ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും ട്രംപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
ALSO READ: ഇന്ത്യ-ചൈന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ശുഭകരമായ ദിശയിലെന്ന് മോദി; നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി നിർണായക തീരുമാനങ്ങള്
താരിഫ് ചർച്ചകളിൽ നിരാശനായ ട്രംപ് പലതവണ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും വിഷയം പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച രണ്ടുപേർ പറഞ്ഞുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആ അഭ്യർഥനകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ട്രംപ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.