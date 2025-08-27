വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മിനസോട്ടയിലെ അനൺസിയേഷൻ കാത്തലിക് സ്കൂളിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ അക്രമിയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രാർഥനയ്ക്കിടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അക്രമി സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
395 വിദ്യാർഥികളുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളാണിത്. മിനസോട്ടയിലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് തോക്കുമായെത്തിയ ഒരാളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചെന്നും എഫ്ബിഐ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യം വൈറ്റ് ഹൗസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി സഹകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറി ക്രിസ്റ്റി നോം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അറിയിച്ചു.
സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പൊലീസ്, എഫ്ബിഐ, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെടിവയ്പിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചെന്നും സംസ്ഥാന പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മിനസോട്ട ഗവർണർ ടിം വാൾസ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയൊന്നുമില്ലെന്ന് നഗരത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.