"പ്രതിരോധത്തിലൂടെ സയണിസത്തെ ചെറുക്കാം": ഗാസയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് ഇറ്റലിയില്‍ പണിമുടക്ക്, പങ്കെടുത്ത് രണ്ട് ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ

ഗാസയിലേക്ക് സഹായവുമായി എത്തിയ ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയെ ഇസ്രയേലൽ നാവികസേന തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ യൂണിയനുകൾ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ISRAEL PALASTINE CONFLICT ITALY AGAINST ISRAEL GENOCIDE GLOBAL SUMUD FLOTILLA PROTEST OVER FLOTILLA SEIZE
Demonstrators gather for a pro-Palestinians protest in Bologna, Italy, Friday (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 12:59 PM IST

റോം: ഗാസയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയും ഫ്ലോട്ടിലയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന പൊതുപണിമുടക്കിൽ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതായി ഇറ്റാലിയൻ യൂണിയൻ. ഗാസയിലേക്ക് സഹായവുമായി എത്തിയ ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയെ ഇസ്രയേലൽ നാവികസേന തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ യൂണിയനുകൾ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യൂറോപ്പിലും ആഗോളതലത്തിലും പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇറ്റലിയിൽ അവ ശക്തമാണെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

വിമർശനവുമായി ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി

ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി പണിമുടക്കിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപകമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മെലോണി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. "ഇതെല്ലാം പലസ്‌തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു ഗുണവും നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ജനതയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും." പണിമുടക്കിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് മെലോണി വ്യാഴാഴ്‌ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പണിമുടക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും വലതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണെന്നും ജോർജിയ മെലോണി മുൻപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

റോമിൽ മാത്രം 300,000 ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി 'കോൺഫെഡെറാസിയോൺ ജനറേലേ ഇറ്റാലിയാനാ ഡെൽ ലവോറോ'(CGIL) യൂണിയൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ പണിമുടക്കിൽ ദേശീയ ശരാശരി പങ്കാളിത്തം 60 ശതമാനമായിരുന്നു. പൊതുഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന മേഖലകളിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൊതു പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.

യുവേഫ മത്സരത്തെ ചൊല്ലിയും പ്രതിഷേധം

ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതി കണക്കിലെടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫ്ലോറൻസിലെ ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്ര കവാടത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

ഒക്ടോബർ 14 ന് ഉഡിനിൽ നടക്കുന്ന യുവേഫയുടെ 'യൂറോപ്യൻ ക്വാളിഫയേഴ്‌സ്' മത്സരത്തിൽ ഇസ്രയേലും ഇറ്റലിയും നേർക്കുനേർ കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് യുവേഫ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്രയേലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുവേഫ (യൂണിയൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻസ്) ആലോചിക്കുന്നതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായിരുന്നു എന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. "പ്രതിരോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സയണിസത്തെ ചെറുക്കാം" എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ബാനർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധമെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇറ്റലിയുടെ വടക്കൻ നഗരമായ മിലാനിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ നടന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ ഏകദേശം 100,000 ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

നഗരത്തിലെ ഹൈവേ ഉപരോധിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസിന് നേരെ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് സ്‌മോക്ക് ബോംബുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ഉപയോഗിച്ചതായും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ടൂറിൻ, ബൊളോണ, നേപ്പിൾസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. എന്നാൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമായിരുന്നെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ISRAEL PALASTINE CONFLICTITALY AGAINST ISRAEL GENOCIDEGLOBAL SUMUD FLOTILLAPROTEST OVER FLOTILLA SEIZEISRAEL BLOCK FLOTILLA WORLD PROTEST

