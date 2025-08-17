വാഷിങ്ടണ്: കുട്ടികളുടെയും ഭാവിതലമുറയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും രാജ്യത്ത് സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ച് യുഎസ് പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിന് കത്ത് എഴുതി. അലാസ്കയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുടിന് കത്ത് കൈമാറിയതായി വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ, റഷ്യൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് മുന്നിൽ പുടിൻ കത്ത് വായിച്ചു.
"ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ്. സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെന്ന നിലയിൽ, അടുത്ത തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഒരു നേതാവെന്ന നിലയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്" കത്തിൽ മെലാനിയ ട്രംപ് പറയുന്നു.
"എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാന്യമായ ഒരു ലോകം വരയ്ക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ഭാവി പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഓരോ തലമുറയുടെയും പിൻഗാമികൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയോടെയാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭരണകൂടം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നിവയ്ക്ക് മുകളിലാണ് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കത" -മെലാനിയ കത്തിൽ എഴുതി.
First Lady Melania Trump’s ‘peace letter’ to Putin: ‘It is time’https://t.co/oHbL49cnrA— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) August 16, 2025
"ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ സ്പർശമില്ലാതെ ഒരു നിശബ്ദ ചിരി കൊണ്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. പുടിൻ, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശ്രുതിമധുരമായ ചിരി പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കത സംരക്ഷിക്കുന്നത് റഷ്യയെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഉപരി മാനവികതയെ സേവിക്കുന്നതു പോലെയാണ്. ഇത്തരമൊരു ആശയം എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭജനങ്ങളെയും മറികടക്കും.
പുടിൻ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പേന കൊണ്ട് ഈ ദർശനം നടപ്പിലാക്കാൻ യോഗ്യനാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് മെലാനിയ കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു. റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മെലാനിയ സമാധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുടിന് കത്തയച്ചത്.
