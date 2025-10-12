"ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാതാവ് ജിഹാദിന്റെ പിതാവായ താലിബാനെ പുണരുന്നു" ബിജെപിയ്ക്ക് എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മെഹബൂബ മുഫ്തി
ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ബിജെപി സർക്കാർ താലിബാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് പിഡിപി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തി. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും നഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താലിബാന് ഇന്ത്യ സഹായം ചെയ്യുകയാണെന്നും മുഫ്തി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : October 12, 2025 at 6:10 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 6:54 PM IST
ശ്രീനഗർ: ബിജെപി സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പിഡിപി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തി. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ബിജെപി സർക്കാർ താലിബാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി ആരോപിച്ചു."ലവ് ജിഹാദ്, ലാൻഡ് ജിഹാദ്, വോട്ട് ജിഹാദ്, കൗ ജിഹാദ് "എന്നീ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും വർഗീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാതാവായ ഇന്ത്യ ബിജെപിയ്ക്ക് കീഴിൽ ജിഹാദിൻ്റെ പിതാവായ താലിബാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സകോളർഷിപ്പുകൾ ഉൾപ്പടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പുനർനിർമാണത്തിന് ഇന്ത്യ സഹായം നൽകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, താലിബാൻ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താഖി യുപിയിലെ സഹാറപൂരിൽ ദാറുൽ ഉലൂം ദിയോബന്ദി സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥിനെതിരെയും ഇവർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും എന്നാൽ സുസ്ഥിരവും ഐക്യമുള്ളതുമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറ സ്വന്തം അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും സമത്വവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലാണെന്നും മെഹബൂബ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ബുൾഡോസർ ബാബ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!" ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് മുഫ്തി പറഞ്ഞു. 1866-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ദിയോബന്ദിൽ സ്ഥാപിതമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ദിയോബന്ദി പ്രസ്ഥാനം.
അടിസ്ഥാന ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയും പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനങ്ങളെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുന്നി ഇസ്ലാമിക പുനരുജ്ജീവന ശ്രമമാണ് ഇത്. ഇസ്ലാമിക പഠനങ്ങൾ, നിയമശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
1990-കളിൽ താലിബാൻ ഉയർന്നുവന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ദിയോബന്ദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാറുൽ ഉലൂം ഹഖാനിയ പോലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ മദ്രസകളിലൂടെ, ദിയോബന്ദി പ്രസ്ഥാനം ആളുകളിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. മുല്ല ഒമർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി താലിബാൻ നേതാക്കൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചു.
ദിയോബന്ദി പ്രസ്ഥാനവുമായുള്ള താലിബാൻ്റെ ബന്ധം പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും ചരിത്രത്തിലും വേരൂന്നിയതാണ്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തേയും ബൗദ്ധികമായ സ്വാധീനങ്ങളെയും അവർ എതിർക്കുന്നു. അവ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായി കാണുന്നു.
പരമ്പരാഗത ഇസ്ലാമിക പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ദിയോബന്ദി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് താലിബാൻ്റെ ലോകവീക്ഷണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ദാറുൽ ഉലൂം ദിയോബന്ദിലേക്കുള്ള താലിബാൻ്റെ സന്ദർശനം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദിയോബന്ദി ശൃംഖലകളുടെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിൽ പടർത്താനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്" മെഹബൂബ മുഫ്തി പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ ഒന്പത് മുതൽ ഒക്ടോബർ 16 വരെ താലിബാൻ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താഖി ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിലാണ്. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ ഉന്നതതല സംഘമാണിത്.
