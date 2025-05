ETV Bharat / international

വെന്തുനീറി യുക്രെയ്‌ൻ; റഷ്യയുടെ മിസൈലാക്രമണത്തില്‍ വിറങ്ങലിച്ച് കീവ്, 12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു - RUSSIA UKRAIN WAR

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Service, firefighters try to put out a fire following a Russian attack in Kyiv region, Ukraine, Sunday, May 25, 2025 ( ETV Bharat )