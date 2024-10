ETV Bharat / international

ടാങ്കര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, കറാച്ചി വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് വന്‍ സ്ഫോടനം; 2 ചൈനാക്കാര്‍ മരിച്ചു - PAKISTAN KARACHI AIRPORT BLAST

By ETV Bharat Kerala Team

Security officials examine the site of explosion near Karachi airport ( AP )