സമാധാന നൊബേൽ മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോയ്ക്ക്; ട്രംപിന് നിരാശ

ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിനും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള നീതിയുക്തവും സമാധാനപരവുമായ മാറ്റം കൈവരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും നയിച്ച പോരാട്ടത്തിനാണ് നൊബേൽ പുരസ്‌ക്കാരം.

Nobel Prize 2025 Maria Corina Machado Nobel winner Mr Joergen Watne Frydnes
Maria Corina Machado (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 3:01 PM IST

ഓസ്‌ലൊ: 2025-ലെ സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്‌ക്കാരം മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോയ്ക്ക്. നോർവീജിയൻ നൊബേൽ കമ്മിറ്റിയാണ് സമാധാന നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെനിസ്വലയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോ. വെനിസ്വേലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിനും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള നീതിയുക്തവും സമാധാനപരവുമായ മാറ്റം കൈവരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും നയിച്ച പോരാട്ടത്തിനാണ് നൊബേൽ പുരസ്‌ക്കാരം.

വളര്‍ന്നുവരുന്ന അന്ധകാരത്തിനിടയില്‍ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ദീപശിഖ അണയാതെ കാക്കുന്ന, ധീരയും പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള സമാധാനത്തിൻ്റെ വക്താവിനാണ് 2025ലെ പുരസ്‌കാരമെന്നും നൊബേല്‍ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര സാഹോദര്യം, ശാശ്വത സമാധാനം എന്നിവയാണ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

തങ്ങളുടെ പരമോന്നത മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്‌കാരം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മരിയ കോറീന മചാഡോയ്ക്കും മറ്റൊരു വെനസ്വേലന്‍ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ എഡ്‌മുണ്ടോ ഗോണ്‍സാലസ് ഉറുട്ടിയയ്ക്കുമായിരുന്നു നല്‍കിയിരുന്നത്. അതേസമയം നേരത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സമാധാന നൊബേലിനായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനം ട്രംപിന് നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പുരസ്‌ക്കാരം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വിദൂരമാണെന്ന് ദീർഘകാല നൊബേൽ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുവരെ ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം

പുരസ്‌ക്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരെ തന്‍റെ അവകാശവാദം ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ബറാക് ഒബാമയ്ക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിനെ അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒബാമയ്ക്ക് അവര്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കി. ഒബാമ ഒരു നല്ല പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.

താന്‍ അധികാരമേറ്റെടുത്ത് എട്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ എട്ട് യുദ്ധങ്ങള്‍ അവസനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനൊന്ന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം. ഒരു അവാർഡിനായിട്ടല്ല താൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്‌തത്. ഗാസയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും താന്‍ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു.

നിരവധി ജീവനുകള്‍ രക്ഷിക്കാനാണ് താന്‍ അങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍, കംബോഡിയ-തായ്‌ലാന്‍ഡ്, കൊസോവോ-സെര്‍ബിയ, കോംഗോ-റുവാണ്ട, ഇസ്രയേല്‍-ഇറാന്‍, ഈജിപ്‌ത്-എത്യോപ്യ, അര്‍മേനിയ-അസര്‍ബയ്‌ജാന്‍ തുടങ്ങിയ ഏഴ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍/യുദ്ധങ്ങള്‍ താന്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ വിജയി നിഹോൺ ഹിഡാൻക്യോ

അതേസമയം ആണവായുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിച്ച നിഹോൺ ഹിഡാൻക്യോയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ജാപ്പാനിലെ അണുബോംബ് ആക്രമണത്തിലെ അതിജീവിതയാണ് നിഹോൺ ഹിഡാൻക്യോ.

