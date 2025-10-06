"ഹമാസ് തീവ്രവാദികള്, അവരോട് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രം", രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി മാര്ക്കോ റൂബിയോ
ഗാസയില് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ച ഇന്ന് ഈജിപ്തില് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് മാർക്കോ റൂബിയോടെ വിമര്ശനം.
Published : October 6, 2025 at 9:06 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഗാസ-ഇസ്രയേല് സമാധാന ചര്ച്ചകള് ഈജിപ്ത്തില് തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഹമാസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ രംഗത്ത്. ഹമാസ് പലസ്തീൻ വിമോചന പോരാളികള് അല്ലെന്നും തീവ്രവാദികളും ക്രൂരന്മാരുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഗാസയില് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ച ഇന്ന് ഈജിപ്തില് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് മാർക്കോ റൂബിയോടെ വിമര്ശനം.
"ഹമാസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായല്ല പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. കൊലയാളികളും ക്രൂരന്മാരും തീവ്രവാദികളുമായ ഹമാസിനെയാണ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കാന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കെട്ടിപ്പടുത്ത സഖ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു," മാര്ക്ക് റൂബിയോ എക്സില് എഴുതി.
അതേസമയം, ഗാസയിലെ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം അണിനിരന്ന അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സഖ്യത്തെ മാർക്കോ റൂബിയോ പ്രശംസിച്ചു. അറബ് രാജ്യങ്ങളോടുള്ള ഇടപെടല് ഒരു സഖ്യമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും മറിച്ച് അവർ തീവ്രവാദികളുമായി ചര്ച്ച നടത്താൻ തങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര് മാത്രമാണെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
We’re not dealing with a political movement, we’re dealing with killers, savages, and terrorists.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 5, 2025
But what gives us hope is the coalition @POTUS built that is pushing in the same direction with us to get the hostages released and the conflict resolved. https://t.co/1rTYMmI99d
ഹമാസ്-ഇസ്രായേൽ സമാധാന ചർച്ച അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയില് ഇന്ന് ഈജിപ്ത്തിൽ വച്ച് നടക്കും. ബന്ദികളുടെ കൈമാറ്റമാണ് പ്രധാന അജണ്ട. ഖലീൽ അൽ ഹയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഹമാസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ ജെറാർഡ് കുഷ്നെറും ചർച്ചയിലുണ്ട്. ഒന്നാംഘട്ട ചർച്ച ഈ ആഴ്ച പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
‘വേഗം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും'; ട്രംപ്
അതേസമയം, ഗാസയിലെ യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാന് എല്ലാവരും വേഗത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് നിര്ദേശം നല്കി. സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഈ ആഴ്ച പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ സംഘർഷം താൻ തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കൂടാതെ ബന്ദികളെ വളരെ വേഗം മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഹമാസും മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള് വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. "ഹമാസുമായും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായും ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ, ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ, ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലും പ്രധാനമായി, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാന് ഞങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ എഴുതി. അന്തിമ ചര്ച്ചകള് നടത്താന് സംഘങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ഈജിപ്തിൽ യോഗം ചേരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യുഎസ് നാവികസേനയുടെ 250-ാം വാർഷികാഘോഷം
യുഎസ് നാവികസേനയുടെ 250-ാം വാർഷികാഘോഷത്തില് വച്ച് ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും മധ്യസ്ഥതയെയും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "3,000 വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്താണ് പക്ഷേ അത് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല." ഒത്തുകൂടിയ നാവികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
