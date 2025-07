ETV Bharat / international

മിനുസമുള്ള ശരീരവും വളഞ്ഞ കൊമ്പുകളുമുള്ള ലഡൂമുകള്‍ അണിനിരന്നു; സെനഗലില്‍ ആടുകള്‍ക്കായൊരു സൗന്ദര്യ മത്സരം - BEAUTY CONTEST FOR LUXURY SHEEP

a 19-month-old Ladoum sheep, affectionately nuzzles another after winning the adult male Ladoum beauty pageant in Dakar, Senegal ( AP )