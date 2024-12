ETV Bharat / international

കടൽ അനാഥമാക്കിയ ജീവിതം കടലിൽ നിന്നു തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നവർ; സുനാമി അതിജീവിതരുടെ നഷ്‌ടവും തിരിച്ചുപിടിക്കലും - TSUNAMI SURVIVORS

Tsunami survivor Pirun Kla-Talay standing on a pier in Bang Wa district of Thailand ( AFP )