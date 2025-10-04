ETV Bharat / international

ട്രംപിന്‍റെ എച്ച് 1ബി വിസ ഫീസ് വര്‍ദ്ധനയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ നിയമ പോരാട്ടം, ഉത്തരവിനെ തടയിടാന്‍ ഹര്‍ജിയുമായി ആരോഗ്യ-മത,സര്‍വകലാശാല അധ്യാപക കൂട്ടായ്‌മ

എച്ച്1ബി പദ്ധതി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരെയും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്‍മാരെയും നിയമിക്കാനുള്ള നിര്‍ണായകമായ വഴിയാണ്. അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയ്ക്കും നൂതനതയ്ക്കും നിദാനവും ഇതാണ്.

H1B VISA LAWSUIT AGAINST H1 B VISA DONALD TRUMP US VISA HIKE
US President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House on September 19, 2025 in Washington, DC. Trump signed a series of executive orders establishing the “Trump Gold Card” and introducing a $100,000 fee for H-1B visas (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: എച്ച്1 ബി വിസ ഫീസ് ഒരു ലക്ഷം ഡോളറായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച നടപടി ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ആരോഗ്യ സേവന ദാതാക്കളും മത സംഘടനകളും സര്‍വകലാശാല അധ്യാപകരുമടങ്ങുന്ന ഒരു സഖ്യം കോടതിയില്‍ കേസ് നല്‍കി. പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ വിവാദ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ നിയമനടപടിയാണിത്.

Also Read: ഹമാസ് ഭാഗികമായി സമാധാന പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചതോടെ ഗാസയില്‍ ബോംബാക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഇസ്രയേലിനോട് ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശം

ഏകപക്ഷീയമായി വിസ വന്‍തോതില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച നടപടി തൊഴില്‍ ദാതാക്കളെയും തൊവിലാളികളെയും ഫെഡറല്‍ ഏജന്‍സികളെയും ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 19നാണ് വിസ ഫീസ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച നടപടിക്ക് പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. എച്ച്1ബി വിസ പദ്ധതി മൂലം അമേരിക്കന്‍ ജീവനക്കാരെ വന്‍തോതില്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവര്‍ക്ക് വേതനം കുറച്ച് നല്‍കുന്നുവെന്നും അവര്‍ക്ക് പകരം വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കുന്നുവെന്നും താരതമ്യേന നൈപുണ്യം കുറഞ്ഞവരെത്തുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നടപടി. 36 മണിക്കൂറിനകം മാറ്റം നിലവില്‍ വരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായി. ഇത് തൊഴില്‍ദാതാക്കളെ ഭയചകിതരാക്കി. അവര്‍ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളോട് എത്രയും വേഗം അമേരിക്ക വിടാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ തൊഴിലാളികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. എച്ച്1ബി വിസ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിയമനത്തിന് ഏറെ നിര്‍ണായകമാണെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒപ്പം അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളില്‍ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും ഏറെ നിര്‍ണായകമാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡെമോക്രസി ഫോര്‍വേഡ് ഫൗണ്ടേഷന്‍, ജസ്റ്റിസ് ആക്ഷന്‍ സെന്‍റര്‍ ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ ജസ്റ്റിസ് കോളാബറേറ്റീവ് തുടങ്ങിയവ കക്ഷി ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ നിയമത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍, പള്ളികളിലെ പാസ്റ്റര്‍മാര്‍, അധ്യാപര്‍, രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വ്യവസായങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവു്ടാകും. നൂതന സംരംഭങ്ങളിലും നഷ്‌ടം സംഭവിക്കാമെന്ന് ഡെമോക്രസി ഫോര്‍വേഡ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ജസ്റ്റിസ് ആക്‌ഷന്‍ സെന്‍റര്‍ പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍, പരിശീലകര്‍, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും മറ്റും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നഴ്‌സുമാര്‍വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ എച്ച് 1ബി വിസ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്.

എച്ച്1ബി വിസയുടെ പരിമിതപ്പെടുത്തല്‍ ജീവന്‍ രക്ഷാ ഗവേഷണം കുറയ്ക്കാനും നൂതനത കുറയ്ക്കാനും കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കാനുമേ വഴി വയ്ക്കൂ എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രൊഫസേഴ്‌സിന്‍റെ അധ്യക്ഷനായ ടോള്‍ഡ് വോള്‍ഫ്‌സണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അമേരിക്കയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സമ്പുഷ്‌ടമാക്കുന്നത്. അവരോട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ട്രംപ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നിങ്ങള്‍ വേറെ എവിടേക്ക് എങ്കിലും പോയ്ക്കൊള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത ഈ നയം സര്‍കലാശാലകളെ മാത്രമല്ല മുറിപ്പെടുത്തുക മറിച്ച് ഓരോ അമേരിക്കകാരനെയുമാണ്. നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. നമ്മടെ സമ്പദ്ഘടനയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ആഗോള നേതൃത്വത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്നും വോള്‍ഫ്‌സണ്‍ പറയുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

H1B VISALAWSUIT AGAINST H1 B VISADONALD TRUMPUS VISA HIKEFIRST MAJOR CHALLENGE TO TRUMP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.