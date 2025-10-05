നേപ്പാളിൽ കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും 51 മരണം; രാത്രിയാത്രയിൽ നിയന്ത്രണം, അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

ETV Bharat / international

ഒരു ഗർഭിണിയുൾപ്പെടെ നാല് പേരെ എയർ ലിഫ്‌റ്റിങ് വഴി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അപകട മേഖലകളിൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ രാത്രിയിലുള്ള വാഹന ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Landslides Floods In Nepal (IANS)
ന്യൂഡൽഹി: കിഴക്കൻ നേപ്പാളിലെ മഴക്കെടുതിയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. 51 പേർ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം. വിവിധയിടങ്ങളിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വലിയ നാശനഷ്‌ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

നേപ്പാൾ സൈന്യം, നേപ്പാൾ പൊലീസ്, എപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സജീവ രക്ഷാപ്രവർത്തിനുണ്ട്. ഇലാം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗർഭിണിയുൾപ്പെടെ നാല് പേരെ എയർ ലിഫ്‌റ്റിങ് വഴി ധരൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോശി, മാധേഷ്, ബാഗ്‌മതി, ഗന്ധകി, ലുംബിനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർത്താതെ പെയ്‌ത മഴയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും വിവിധയിടങ്ങളിലായി നിരവധി പേരെ കാണാതായി. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാഠ്‌മണ്ഡുവിൽ ഇന്ന് മഴ കുറവാണെന്നും മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട ദേശീയപാതയിൽ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്‌തുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഗതാഗതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും എൻ‌ഡി‌ആർ‌ആർ‌എം‌എ അറിയിച്ചു.

"മൺസൂൺ കൗണ്ടർ കമാൻഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ, ദേശീയപാതകളുടെ മധ്യത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന യാത്രാ വാഹനങ്ങൾ, ഹ്രസ്വ ദൂര വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ട്. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് രാത്രിയിലുള്ള വാഹന ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു'' - എൻ‌ഡി‌ആർ‌ആർ‌എം‌എ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

''നേപ്പാളിലുണ്ടായ ജീവഹാനിയും നാശനഷ്‌ടങ്ങളും ദുഖകരമാണ്. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയത്ത് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ജനതയ്ക്കും സർക്കാരിനുമൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. ഒരു സൗഹൃദ അയൽക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമായ ഏത് സഹായവും നൽകാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്''- മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അതേസമയം ബാഗ്‌മതി, കിഴക്കൻ റാപ്‌തി നദികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (ടി‌ഐ‌എ) നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കാഠ്‌മണ്ഡു, ഭരത്പൂർ, ജനക്‌പൂർ, ഭദ്രാപൂർ, പൊഖാറ, തുംലിങ്ടർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചതായി കാഠ്‌മണ്ഡു ടിഐഎ ജനറൽ മാനേജർ ഹൻസ രാജ് പാണ്ഡെ വ്യക്തമാക്കി.

