ന്യൂയോര്ക്ക്: ലോകത്തിലെ ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ (യുഎൻ) റിപ്പോർട്ട്. എല്ലായിടത്തും ഇത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ സാർവത്രിക വ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി വേഗം കൈവരിക്കില്ലെന്ന് യുഎൻ മുന്നറിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകത്ത് നാലിൽ ഒരാൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ലെന്ന് യുഎൻ ഏജൻസികൾ അറിയിച്ചു. 10കോടിയിലധികം ആളുകൾ നദികൾ, കുളങ്ങൾ, കനാലുകളിൽ നിന്നുള്ള കുടിവെള്ളത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വെള്ളം, ശുചിത്വം എന്നിവയിലെ കുറവ് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ രോഗസാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും യൂണിസെഫും പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരം സേവനങ്ങളുടെ സാർവത്രിക കവറേജ് കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ലോകം ഇപ്പോഴും വളരെ അകലെയാണ്. "ആ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്" എന്ന് യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "വെള്ളം, ശുചിത്വം എന്നിവ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളല്ല, അവ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണ്, നമ്മൾ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം, പ്രത്യേകിച്ച് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി" എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പരിസ്ഥിതി മേധാവി റൂഡിഗർ ക്രെച്ച് പറഞ്ഞു.
കുടിവെള്ള സേവനങ്ങളുടെ അഞ്ച് തലങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചു. അതിൽ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ഉയർന്ന നിലവാരം, പരിസരത്ത് ലഭ്യമാകുന്നതും, മലമൂത്ര വിസർജ്ജന രഹിതവും, രാസമാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ കുടിവെള്ളം എന്നാണ് 'ശുദ്ധജലം' എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ഉപരിതല ജല ഉപഭോഗം കുറയുന്നു
2015 മുതൽ 961 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുകയും കവറേജ് 68% ല് നിന്ന് 74% ആയി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024-ൽ, 210 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ സുരക്ഷിത കുടിവെള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു, ഇവരിൽ 106 ദശലക്ഷം പേർ ഉപരിതലജലം ഉപയോഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തേക്കാള് 610 ലക്ഷം കുറവ്.
കുടിവെള്ളത്തിനായി ഉപരിതല ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 2015 ൽ 142 ൽ നിന്ന് 2024 ൽ 154 ആയി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. 2024 ൽ 89 രാജ്യങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാന കുടിവെള്ളം സാർവത്രികമായി ലഭ്യമായിരുന്നു. അതിൽ 31 രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. നാലിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത 28 രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്.
ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈയെത്താതെ
ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, 2015 മുതൽ 120 കോടി ആളുകൾക്ക് ശുചിത്വ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കവറേജ് 48 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 58 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചതായി പഠനം കണ്ടെത്തി. മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ, വിസർജ്ജ്യം സുരക്ഷിതമായി സ്ഥലത്ത് സംസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് ശുചിത്വം എന്നത് കൊണ്ട് നിർവചിക്കുന്നത്.
2024 ആയപ്പോഴേക്കും തുറസായ സ്ഥലത്ത് മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം 429 ദശലക്ഷം കുറഞ്ഞ് 354 ദശലക്ഷമായി, അതായത് ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ നാല് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2015 മുതൽ 160 കോടി ആളുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന ശുചിത്വ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കവറേജ് 66 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചതായി പഠനം കണ്ടെത്തി.
ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാതെ വന്നാൽ ഭാവി പ്രതിസന്ധിയിലാകും. "സുരക്ഷിതമായ വെള്ളം, ശുചിത്വം എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ, അവരുടെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാവി എന്നിവ അപകടത്തിലാകും" എന്ന് യുണിസെഫ് ഡയറക്ടർ സിസിലിയ ഷാർപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"പെൺകുട്ടികളെ ഈ അസമത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവ സമയത്താണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത്, നിലവിലെ ഗതിയിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും സുരക്ഷിതമായ വെള്ളവും ശുചിത്വവും എന്ന വാഗ്ദാനം കൈയെത്താത്ത അവസ്ഥയിലാണ്" എന്നും ഡയറക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
Also Read: ഇന്ത്യൻ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50% തീരുവ, ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് നാളെ മുതല് പ്രാബല്യത്തില്; സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ