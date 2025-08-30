ETV Bharat / international

ആദ്യം ചൈനയില്‍ മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; പുടിൻ്റെ യാത്ര പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തി ക്രംലിന്‍ - PUTIN TO TRAVEL INDIA IN DECEMBER

ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തില്‍ ഉലച്ചിലുകളുണ്ടായിരിക്കെയാണ് മോദി-പുടിന്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച ചൈനയില്‍ നടക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 1:09 PM IST

മോസ്കോ: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്‍റ്‌ വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് യൂറി ഉഷാക്കോവ്. ഡിസംബറിലെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചൈനയിൽ വച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി വ്‌ളാഡിമിർ പുടിന്‍ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മോസ്‌കോയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് യൂറി ഉഷാക്കോവ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

മധ്യേഷ്യയിലെ സുരക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 2001-ൽ ചൈനയും റഷ്യയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്‌സി‌ഒ) വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കിടെ തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് പുടിനും മോദിയും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 3 വരെ നടക്കുന്ന നാല് ദിവസത്തെ ചൈന സന്ദർശനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പുടിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിരവധി ഉഭയകക്ഷി യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും യൂറി ഉഷാക്കോവ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി അദ്ദേഹം ബീജിങ്ങില്‍ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന്‍റെ 80-ാം വാർഷികത്തിന്‍റെ സ്‌മരണയ്ക്കായി അവിടെ നടക്കുന്ന സൈനിക പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ക്രെംലിൻ അറിയിച്ചു.

മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് പുറമേ, തിങ്കളാഴ്ച തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗൻ, ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാൻ എന്നിവരുമായും പുടിന്‍ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ നടത്തുമെന്നും ഉഷാകോവ് പറഞ്ഞു. ബീജിങ്ങില്‍ പരേഡിനെത്തുന്ന ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നും പുടിനും തമ്മിൽ ഒരു ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആലോചിച്ച് വരികയാണെന്നും ഉഷാകോവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൂടിക്കാഴ്‌ചകളില്‍ ഇടവേളയുണ്ടെങ്കിലും മോദിയും പുടിനും ടെലിഫോണിലൂടെ തങ്ങളുടെ ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് യൂറി ഉഷാക്കോവ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തില്‍ ഉലച്ചിലുകളുണ്ടായിരിക്കെയാണ് മോദി-പുടിന്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെന്നത് ശ്രദ്ധേയം. റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേല്‍ അമേരിക്ക കനത്ത നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു.

ALSO READ: ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ ബന്ധം വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ അമേരിക്ക; മോദിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ്

50 ശതമാനം നികുതിയായിരുന്നു അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തര്‍ക്കങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച കരാര്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാറായിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്‍റെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ച് മാത്രമേ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടു എന്നുള്ള നിലപാടും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഇതിനുപിന്നാലെ ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് വഴി യുക്രെയ്‌നെതിരായ യുദ്ധത്തിന് സഹായം നല്‍കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തെ "മോദിയുടെ യുദ്ധം" എന്ന് ട്രംപിൻ്റെ വ്യാപാര ഉപദേഷ്‌ടാവ് പീറ്റർ നവാരോ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് തങ്ങളുടെ മുന്‍ഗണനയെന്ന് ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

