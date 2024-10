ETV Bharat / international

സ്‌ത്രീത്വം ആഘോഷമാക്കാം; ഇന്ന് രാജ്യാന്തര ബാലികാദിനം

The International Day of the Girl Child aims to raise awareness about issues such as gender inequality, education, health, and violence against girls ( Pexel Images )