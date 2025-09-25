ETV Bharat / international

''അമേരിക്കയുമായി യാതൊരു ചർച്ചയുമില്ല, ഇതാണ് അവസാനഘട്ട വാക്ക്'', ആണവ പദ്ധതിയുമായി ഇറാൻ മുന്നോട്ട്

ആണവ പദ്ധതികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുക. ഇത് ചർച്ചയല്ല, ഇതൊരു ആജ്ഞയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുമാണെന്നും ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി.

File Photo of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 8:53 AM IST

ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചകള്‍ തള്ളി ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി. അമേരിക്ക നിരന്തരം പ്രതിബദ്ധതകൾ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യവുമായി ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക എല്ലാ കാര്യത്തിലും വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും കള്ളം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആരോപിച്ചു.

"അമേരിക്ക എല്ലാ കാര്യത്തിലും വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു. അവർ കള്ളം പറയുന്നു. സൈനിക ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ആളുകളെ വധിക്കുകയും, ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബ് ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നടത്താനും കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല," - ഖമേനി പറഞ്ഞു. ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തില്ല എന്നതാണ് അവസാനഘട്ട വാക്കെന്ന് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി വ്യക്തമാക്കി.

ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കാൻ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്‌ത തത്സമയ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ഖമേനി ട്രംപിന് മറുപടി നൽകിയത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ (UNGA) ഭാഗമായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ തുടരുമ്പോഴും നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇറാൻ.

ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം കൈവശം വയ്ക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഭീകരവാദ സ്പോൺസർ ആണ് ഇറാൻ എന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇറാനുമേൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, യുകെ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശനയ മേധാവി എന്നിവരുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ച്ചി കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഫലം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമെന്നും ഖമേനി വ്യക്തമാക്കി. ആണവ പദ്ധതികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുക. ഇത് ഒരു ചർച്ചയല്ല, ഇത് ഒരു ആജ്ഞയാണ്. ഇതൊരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണെന്നും ഇറാൻ നേതാവ് ആരോപിച്ചു.

ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധത്തിൽ ഇളവ് നൽകാനുള്ള പ്രമേയം യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ നിരസിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രസ്‌താവന. 2015ലെ ആണവ കരാർ - ജോയിൻ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ (ജെസിപിഒഎ) - പ്രകാരം അനുവദിച്ചതിൻ്റെ 40 ഇരട്ടിയിലധികം യുറേനിയം ശേഖരം ഇറാനിലുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ഇറാനും യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകശക്തികളും ആദ്യം ഒപ്പുവച്ച ജെസിപിഒഎ പ്രകാരം, ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയിലെ പരിമിതികൾ ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതോടെ 2018ൽ ട്രംപ് ഏകപക്ഷീയമായി കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. പരമാവധി സമ്മർദം ചെലുത്തുക എന്നതാണ് നിലവിലെ അമേരിക്കയുടെ നയം. എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഈ നിലപാട് തന്നെയാണ് തുടർന്നത്.

