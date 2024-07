ETV Bharat / international

ജൂലെെ 22 ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിവസമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് - Hottest Day Globally

Images of heatwaves and wildfires around the world in July 2024 as July 21 was the hottest day ever registered globally, according to preliminary data published by the EU's climate monitor, the Copernicus Climate Change Service ( AFP )