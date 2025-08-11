ETV Bharat / international

ഗാസയിലെ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം; അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു - JOURNALISTS KILLED IN GAZA

അല്‍ ജസീറയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ അനസ് അൽ-ഷെരീഫ്, മുഹമ്മദ് ഖ്രീഖെ, ഇബ്രാഹിം സഹെർ, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ എന്നിവരും കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 9:20 AM IST

ഇസ്രയേൽ: ഗാസ സിറ്റിയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ അനസ് അൽ-ഷെരീഫ്, മുഹമ്മദ് ഖ്രീഖെ, ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റർമാരായ ഇബ്രാഹിം സഹെർ, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അൽ-ഷിഫ ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ടെൻ്റിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ (ഓഗസ്റ്റ് 10) ആക്രമണത്തിലാണ് സംഭവം.

മരിച്ച അൽ-ഷെരീഫ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനെന്ന വ്യാജേന ഹമാസിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ്‌ ഫോഴ്‌സിന്‍റെ ആരോപണം. അല്‍ ഷെരീഫ് ഹമാസ് നേതാവാണെന്ന് ഇസ്രയേലി ഡിഫന്‍സ് ഫോഴ്‌സ്‌ (ഐഡിഎഫ്) എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ഇസ്രയേലിലെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കും സൈനികര്‍ക്കും നേരെയുണ്ടായ റോക്കറ്റ് ആക്രണം നടന്നത് അല്‍ ഷെരീഫിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഗാസയില്‍ നിന്നുള്ള ഇന്‍റലിജന്‍സ് രേഖകളും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും അതിന് തെളിവാണ്. പ്രസ് ബാഡ്‌ജ് ഭീകരതയ്‌ക്ക് ഒരു കവചമല്ലെന്നും ഐഡിഎഫ് പോസ്റ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊല്ലപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകർ ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സ് (സിപിജെ) ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2023 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ കുറഞ്ഞത് 186 മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മാത്രമല്ല 90 ഓളം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ഇസ്രയേൽ ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ട്.

Gaza (ETV Bharat)

ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഗാസ മുനമ്പിലെ പത്രപ്രവർത്തകരെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയും പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തി വരികയാണെന്നും അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ചില വിദേശ പത്രപ്രവർത്തകരെ ഗാസ മുനമ്പിലേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വിദേശ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് അൽ ജസീറ പറഞ്ഞു.

Gaza (ETV Bharat)

