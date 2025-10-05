ജപ്പാനിലെ ഭരണകക്ഷിയുടെ ആദ്യ വനിതാ നേതാവ് പുരുഷാധിപത്യ സംഘത്തിലെ അതീവ യഥാസ്ഥിതിക താരം! ജപ്പാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ ഇവര് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും?
ജപ്പാനിലെ പുരുഷാധിപത്യ ഭരണകക്ഷിയിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സനെ തകായിച്ചി. ജപ്പാനിലെ യുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയം തടസമില്ലാതെ കയ്യാളിയിരുന്നത് ലിബറല് ഡെമോക്രാറ്റുകള് തന്നെ ആയിരുന്നു.
Published : October 5, 2025 at 2:21 PM IST
ടോക്യോ: ലിംഗസമത്വത്തില് രാജ്യാന്തര തലത്തില് ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്- ജപ്പാനില് ദീര്ഘകാലമായി ഭരണത്തിലുള്ള കക്ഷിയുടെ ഭരണകക്ഷി നേതൃപദവിയിലേക്ക് ഒരു വനിത എത്തുന്നു. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പില് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് എത്തുക അവരാകും. പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തില് നിന്നുള്ള അതീവ യാഥാസ്ഥിതികയായ ഈ നേതാവിന്റെ കടന്നു വരവിനെ പക്ഷേ അത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷയോടെയല്ല ലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്. വനിതകളുടെ പുരോഗതിക്ക് ഇവര് തടസം തന്നെ ആകും എന്നാണ് വിമര്ശകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ബ്രിട്ടന്റെ മുന് പ്രധാനമന്ത്രി മാര്ഗരറ്റ് താച്ചറുടെ കടുത്ത ആരാധിക ആണ് 64കാരിയായ സനേ തകായിച്ചി. മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്സോ ആബെയുടെ യാഥാസ്ഥിതിക ജപ്പാന് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രചാരകയും. യുദ്ധാനന്തര ജപ്പാന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തില് ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് തകായിച്ചി.
പ്രചാരണ വേളകളിലൊന്നും ലിംഗ വിഷയങ്ങളില് അവര് തൊട്ടതേയില്ല. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷയുടെ കസേരയില് അവരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പതിവുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിപോസ് ചെയ്തപ്പോള് അവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. " ലിബറല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടിക്ക് ആദ്യമായി ഒരു വനിതാ അധ്യക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങള് ഇനി അല്പ്പം മാറും."
1993ലാണ് നറയില് നിന്ന് അവര് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പാര്ട്ടിയുടെ സര്ക്കാരിന്റെയും സുപ്രധാന പദവികളില് അവര് പ്രവര്ത്തിച്ചു. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, ആഭ്യന്തര കാര്യം, ലിംഗസമത്വം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായി.
ലിബറല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടിയുടെ വനിത സമാജികരില് വളരെ കുറച്ച് പേര്ക്ക് മാത്രമേ മന്ത്രിതല പദവികള് നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ. വൈവിധ്യത്തെയും ലിംഗസമത്വത്തെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന് തുടങ്ങിയാല് അപ്പോള് തന്നെ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ഈ കക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത ആണ്. തകായിചി ആകട്ടെ പുരുഷാധിപത്യ കക്ഷിയിലെ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്ക് ആവോളം പിന്തുണ നല്കുന്ന പഴയ മട്ടുകാരി ആയിരുന്നു.
താന് പ്രവര്ത്തന നിരതയാണെന്ന കാര്യം അവര് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തില് ഇറങ്ങി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനെക്കാള് വീട്ടില് കഴിയുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തവണ പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും കൂടുതല് ജനകീയ ആകാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് അവര് മുഴുകി. കൂടുതല് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് അവര് ഉപദേശങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചു.
എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവര് പാര്ട്ടിയെ മൊത്തത്തില് അഴിച്ച് പണിയാന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പൊതു പിന്തുണയ്ക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എല്ലാ പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളു കുതിരകളെ പോലെ ജോലി ചെയ്യാനും അവര് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തൊഴില്-ജീവിത സന്തുലനം എന്ന വാക്ക് താന് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. താന് ജോലി ചെയ്യും, ജോലി, ജോലി, ജോലി എന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഏതായാലും ഇതോടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തൊഴില്-ജീവിത സന്തുലനം എന്ന വാക്ക് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് ട്രെന്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ചിലര് അവരുടെ തൊഴില് ധാര്മ്മികതയെയും ഇച്ഛാശക്തിയെയും പിന്തുണച്ചപ്പോള് ചിലര് ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തി. രണ്ട് സഭകളുള്ള പാര്ലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അധോസഭയില് കേവലം പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം. രാജ്യത്തെ 47 ഗവര്ണര്മാരില് കേവലം രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകള്.
വിദ്യാര്ത്ഥി ആയിരിക്കെ ബാന്ഡ് സംഘത്തിലെ വാദ്യകലാകാരിയും മോട്ടോര് ബൈക്ക് സവാരിക്കാരിയുമായിരുന്ന തകായിച്ചി ശക്തമായ സൈന്യത്തിനും വളര്ച്ചയ്ക്ക് കൂടുതല് പണം ചെലവഴിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആണവ സംയോജനം സൈബര് സുരക്ഷ കുടിയേറ്റത്തിനുള്ള ശക്തമായ നയങ്ങള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും അവര് ആഹ്വാനം നല്കുന്നു.
ക്രമേണ തന്റെ സര്ക്കാരില് വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാല് ഇവര് പാര്ട്ടിയിടെ ഉന്നത പുരുഷ നേതാക്കന്മാരോട് കൂറ് പുലര്ത്തുന്നവരാകായാല് ഇവരുടെ നേതൃത്വം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് തിരിച്ചടി ആകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. മറിച്ചാല് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന് അധികം ആയുസ് ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നും വിമര്ശകര് പറയുന്നു.
സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വന്ധ്യത ചികിത്സയ്ക്കും കൂടുതല് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്നതിനെ തകായിച്ചി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. നല്ല ഭാര്യമാരും അമ്മമാരുമാകാനുള്ള പരമ്പരാഗത പങ്കുകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ തളച്ചിടുന്ന എല്ഡിപിയുടെ നയത്തോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന സമീപനമാണിതെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എന്നാല് അടുത്തിടെ തന്റെ ആര്ത്തവവിരാമ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവര് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുരുഷന്മാരെ ബോധവത്ക്കരിക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന അഭിപ്രായവും പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
തകായിച്ചി രാജകുടുംബത്തിലെ പുരുഷ പിന്തുടര്ച്ചാവകാശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളാണ്. സ്വവര്ഗ വിവാഹത്തെ എതിര്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വവാഹിതരായ ദമ്പതിമാരുടെ വ്യത്യസ്ത സര്നെയിമുകള്ക്ക് അനുമതി നല്കുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിയമങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതണമെന്നും അവര് വാദിക്കുന്നു. സ്വന്തം സര്നെയിമുകള് ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാന് സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്ന നിയമമാണിത്.
ഇവര് ചൈനയുടെ റാഞ്ചല്- യുദ്ധകാല ചരിത്ര തിരുത്തല്വാദിയാണ്. ജപ്പാന്റെ അയല് രാജ്യങ്ങള് സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കരുതുന്ന യുസുകുനി ആരാധനാലയത്തില് ഇവര് പതിവായി പോകാറുണ്ട്.
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി ആയാല് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തോട് അവര് മൗനം പാലിക്കുന്നു. ജപ്പാന്റെ യുദ്ധകാല തിരുത്തല്വാദ നയങ്ങള് ബീജിങും സോളുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം സങ്കീര്ണമാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
അവരുടെ റാഞ്ചല് നിലപാട് എല്ഡിപിയുടെ ബുദ്ധമത പിന്തുണയുള്ള മിതവാദ പാര്ട്ടിയായ കൊമെയ്തോയുമായുള്ള ദീര്ഘകാല പങ്കാളിത്തത്തെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. എന്നാല് നിലവിലെ തന്റെ കക്ഷിയുടെ സഖ്യമാണ് നിര്ണായകമെന്ന് അവര് പറയുന്നു. തീവ്ര വലതു സംഘങ്ങളുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് തനിക്ക് മടിയില്ലെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.