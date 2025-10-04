ETV Bharat / international

ചരിത്രം! ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയ്‌ക്കായി ഒരുങ്ങി ജപ്പാൻ, ആരാണ് സനേ തകായിച്ചി?

പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജപ്പാൻ നിർണായക വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.

JAPAN SANAE TAKAICHI prime minister LIBERAL DEMOCRATIC PARTY
Former Economic Security Minister Sanae Takaichi (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 6:02 PM IST

ടോക്കിയോ: ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയ്‌ക്കായി ഒരുങ്ങി ജപ്പാൻ. ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിപിയുടെ നേതാവായി സനേ തകായിച്ചിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതോടെയാണ് ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയ്‌ക്കായുള്ള സാധ്യതകള്‍ തുറന്നത്. കൃഷി മന്ത്രി ഷിൻജിറോ കൊയ്‌സുമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എൽഡിപി നേതൃ സ്ഥാനത്തെത്തിയാണ് സനേ തകായിച്ചി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജൂനിചിരോ കൊയിസുമിയുടെ മകനാണ് കൃഷി മന്ത്രി കൂടിയായ ഷിൻജിറോ കൊയിസുമി.

പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിർണായക വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മുൻ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ മന്ത്രിയായ സനേ തകായിച്ചി വോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതോടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യതകള്‍ തുറന്നു. കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അതൃപ്‌തികൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രാജ്യം ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ആദ്യ റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞടുപ്പ് നടന്നു. കൊയിസുമി വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമായിരുന്നു. സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൽഡിപിക്ക് നിരവധി സീറ്റുകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാർലമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാണെങ്കിലും ഇരുസഭകളിലും എൽഡിപി നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നിലവിലില്ല. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം.

മത്സരം ഇനി ചൂടേറും

ഒക്ടോബർ 15നാണ് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടിങ് ജപ്പാൻ പാർലമെൻ്റിൽ നടക്കുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച, ബജറ്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നത്.

എൽഡിപി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിച്ചത്. രണ്ട് പേർ നിലവിലെ മന്ത്രിമാരും ബാക്കി മൂന്ന് മുൻ മന്ത്രിമാരുമാണ്. ഇന്ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 295 എൽഡിപി പാർലമെൻ്റേറിയൻസും ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം പാർട്ടി അംഗങ്ങളും മാത്രമേ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് മൊത്തം ജാപ്പനീസ് ജനസംഖ്യയുടെ 1 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഒക്ടോബർ അവസാനം കൂടിക്കാഴ്‌ച

ഒക്ടോബർ 31 ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതിയ സംഖ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ഐക്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എൽഡിപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ പോരാടുക, ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കുക, പ്രതിരോധവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുക എന്നിവയിലാണ് പാർട്ടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ചരിത്രം, സ്വവർഗ വിവാഹം, അഴിമതി തുടങ്ങിയ സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

