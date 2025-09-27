'ബഹുമുഖ വ്യാപാര സംവിധാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം'; ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ചര്ച്ച നടത്തി എസ് ജയശങ്കർ
ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ ആഗോള സമാധാനം, നയതന്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എസ് ജയശങ്കർ സംസാരിച്ചു.
Published : September 27, 2025 at 2:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. ബഹുരാഷ്ട്രവാദത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടലിലുമുള്ള ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ പങ്കാളിത്തം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്. "ബഹുരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമ്മർദത്തിലാവുമ്പോൾ യുക്തിയുടെയും മാറ്റത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ ശബ്ദമായി ബ്രിക്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു" എന്ന് സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
പ്രക്ഷുബ്ധമായ ആഗോള സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം, നയതന്ത്രം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം പാലിക്കൽ എന്നീ തത്വങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
"വർധിച്ചുവരുന്ന സംരക്ഷണവാദം, താരിഫുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാപാര മേഖലയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ, ബഹുമുഖ വ്യാപാര സംവിധാനത്തെ ബ്രിക്സ് പ്രതിരോധിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.
സാങ്കേതികവിദ്യയും നവീകരണവും ബ്രിക്സ് സഹകരണത്തിൻ്റ അടുത്ത ഘട്ടം നിർവചിക്കുമെന്നം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഭക്ഷ്യ-ഊർജ സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, നവീകരണം വികസന പങ്കാളിത്തങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഐബിഎസ്എ (ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെയും യോഗം ജയശങ്കർ ന്യൂയോർക്കിൽ നടത്തി. യുഎൻഎസ്സിയുടെ (യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാഫ് കോളജ്) പരിഷ്കരണത്തിനായി ഐബിഎസ്എ ശക്തമായ ആഹ്വാനം നൽകിയതായി ജയശങ്കർ എക്സ് പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂയോർക്കിൽ കൊളംബിയയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റോസ യോലാൻഡ വില്ലാവിസെൻസിയോയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ-സിഇഎൽഎസി(കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ലാറ്റിന് അമേരിക്കന് കരീബിയന് സ്റ്റേറ്റ്സ്) വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ സഹ-അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.
Hosted a meeting of the BRICS Foreign Ministers in New York today.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 26, 2025
Highlighted that
➡️ When multilateralism is under stress, BRICS has stood firm as a strong voice of reason and constructive change.
➡️ In a turbulent world, BRICS must reinforce the message of peacebuilding,… pic.twitter.com/hbtpOTZBfb
കൃഷി, വ്യാപാരം, ആരോഗ്യം, ഡിജിറ്റൽ, എച്ച്എഡിആർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള വിശാലമായ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും എഐ, സാങ്കേതികവിദ്യ, നിർണായക ധാതുക്കൾ, ബഹിരാകാശം, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ ഉയർന്നുവരുന്ന മേഖലകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഹുമുഖ സംഘടനകൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ-സിഇഎൽഎസി രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം എക്സ് പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎൻ പൊതുസഭയ്ക്കിടെ, ഇന്തോനേഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഗിയോനോ, റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ്, ആൻ്റിഗ്വ, ബാർബുഡ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പോൾ ചെറ്റ് ഗ്രീൻ, ഉറുഗ്വേ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാരിയോ ലുബെറ്റ്കിൻ, കൊളംബിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റോസ യോലാൻഡ വില്ലാവിസെൻസിയോ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ജയശങ്കർ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി.
