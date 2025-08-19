വാഷിങ്ടണ്: യൂറോപ്യന് യൂണിയന് നേതാക്കളുമായും യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് സെലന്സ്കിയുമായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന വാര്ത്തകളെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളില് നിറയുകയാണ്. അതിനിടെ വൈറലാകുന്ന മറ്റൊരു വാര്ത്ത കൂടിയുണ്ട്. യുഎസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ മേധാവി മോണിക്ക ക്രൗളിയെ 'നമസ്തേ' എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയുടെ എന്ട്രി. ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന് യുഎസിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മെലോണി കൂപ്പു കൈകളോടെ 'നമസ്തേ' പറഞ്ഞത്.
ഇത്തരത്തില് മെലോണി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റലിയില് നടന്ന ജി7 മീറ്റില് നേതാക്കളെ സമാനമായ രീതിയില് മെലോണി അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മെലോണിയയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യന് രീതിയില് നമസ്തേ പറഞ്ഞുള്ള അഭിവാദ്യം.
Il mio intervento nel corso del Vertice alla Casa Bianca. pic.twitter.com/Gj550OdwvJ— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 18, 2025
ദുബായ്യിൽ നടന്ന COP28 ഉച്ചകോടിക്കിടെയുള്ള മോദിയുടെയുടെയും മെലോണിയയുടെ ചിത്രങ്ങള് അവര് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. "Good friends at COP28, #Melodi" എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ചിത്രങ്ങള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയില് നടന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഏറെ വൈറലായിരുന്നു. രസകരമായ അടിക്കുറിപ്പുകളോടെ ബോളിവുഡ് സിനിമ പാട്ടുകളും ചേര്ത്താണ് ചിത്രം മെലോണി സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കിട്ടത്. ഊർജം, വ്യവസായം എന്നീ മേഖലകളില് ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മില് നയതന്ത്ര ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ സൗഹൃദത്തില് നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.
അതേസമയം യുഎസില് നടന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിയില് ഞങ്ങള് യുക്രയ്നിന്റെ ഭാഗത്താണെന്നും സമാധാനം പുലരാന് തന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും മെലോണി ട്രംപിനോട് പറഞ്ഞു.
