ഗാസ സംഘര്ഷം: സമ്മര്ദ്ദമേറുന്നതിനിടെ നെതന്യാഹു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും
ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് ഗാസയില് 65000ത്തിലേറെ പലസ്തീനികള്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായി. ഗാസയിലെ ജനസംഖ്യയില് 90 ശതമാനവും പലായനം ചെയ്തു. പട്ടിണിയിലാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്നു.
Published : September 26, 2025 at 4:12 PM IST
ന്യൂയോര്ക്ക്: രാജ്യാന്തര ഒറ്റപ്പെടല്, യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മര്ദ്ദം എന്നിവയ്ക്കിടെ ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദിയില് ഇന്ന് സംസാരിക്കാന് അവസരം. ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയിലെ നെതന്യാഹുവിന്റെ എല്ലാ കൊല്ലത്തെയും പ്രസംഗം ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നതാണ്. മിക്കവാറും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരാറുണ്ട്.
സാധാരണ ദൃഢമായി കാര്യങ്ങള് പറയുന്നയാളാണ് നെതന്യാഹു. എന്നാല് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങള് കേവലം നാടകീയമായ ആരോപണങ്ങള് മാത്രമാകാറുമുണ്ട്. എന്നാല് ഇസ്രയേല് നേതാവിന് കാര്യങ്ങള് ഇത്തവണ എല്ലാത്തവണത്തെയും പോലെയല്ല.
അടുത്തിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയും കാനഡയും ഫ്രാന്സും ബ്രിട്ടനും പലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചത്. ഇസ്രയേലിന് മേല് ചുങ്കവും ഉപരോധവും ചുമത്താന് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര പലസ്തീന് രാഷ്ട്രത്തിനായി ഇസ്രയേല് പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ അടുത്തിടെ പാസാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഇസ്രയേല് കൈക്കൊണ്ടത്.
മാനവികതയ്ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരില് നെതന്യാഹുവിനെതിരെ രാജ്യാന്തര കോടതി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും നെതന്യാഹു നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഗാസയില് ഇസ്രയേല് വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ആരോപണത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ഇസ്രയേല് ഇതും തള്ളുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ന്യൂയോര്ക്കില് ലോകനേതാക്കളോട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനായി എത്തിച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാന് നിങ്ങളോട് സത്യം പറയാമെന്നായിരുന്നു നെതന്യാഹു യാത്ര തിരിക്കും മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത്. കൊലപാതകങ്ങളെയും ബലാത്സംഗങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നവരെയും അപലപിക്കാത്ത നേതാക്കളെ താന് അപലപിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഇവര്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ സമീപനത്തിനെതിരെ എതിര്പ്പ് വര്ദ്ധിക്കുന്നു
ഈയാഴ്ച നടന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തില് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഗാസയില് നടക്കുന്ന നരനായാട്ടിനെ അപലപിച്ചു. ഇസ്രയേല് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളില് ഗാസയില് 65000 പലസ്തീനികളുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടമായത്. പലസ്തീനിലെ 90 ശതമാനം ജനതയും പലയാനം ചെയ്തു. പട്ടിണിയിലായവരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്.
അതിനിടെ 150ലേറെ രാജ്യങ്ങള് പലസ്തീനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് അമേരിക്ക ഇനിയും ഇതിന് തയാറായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലിന് അവര് നിരുപാധിക പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് ഇസ്രയേല് അധിനിവേശം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ന് വാഷിങ്ടണില് സംസാരിച്ച ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രയേല് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് നെതന്യാഹു സര്ക്കാരിലെ പലര്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ രണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പലര്ക്കും താത്പര്യമുണ്ട്. ഏതായാലും നെതന്യാഹുവും ട്രംപും തമ്മില് കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പലസ്തീന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎന്നില് സംസാരിച്ചു.
നെതന്യാഹുവിന് മുമ്പ് തന്നെ പലസ്തീന് നേതാവ് മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസ് ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയില് സംസാരിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിങ് വഴിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അമേരിക്ക വിസ നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടെത്താന് സാധിക്കാതെ ഇരുന്നത്. തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ച ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാടിന് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. എന്നാല് രാജ്യമെന്നത് സംഭവിക്കണമെങ്കില് ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പലസ്തീന് ജനതയുടെ അവകാശങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ലോകരാജ്യങ്ങള്ക്ക് തങ്ങളുടെ കടമ നിര്വഹിക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു. 1967ലെ പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധത്തിലാണ് ഇസ്രയേല് ഗാസ മുനമ്പും ജെറുസലേമും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും പിടിച്ചെടുത്തത്. ഗാസയില് നിന്ന് 2005ല് ഇസ്രയേല് പിന്വാങ്ങി. ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളെയും ചേര്ത്ത് പലസ്തീന് രാജ്യം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാനാണ് പലസ്തീന് ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.