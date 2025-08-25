ETV Bharat / international

ഹൂത്തികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം; യെമൻ തലസ്ഥാനത്ത് തീഗോളവും കനത്ത പുകയും, 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 86 പേർക്ക് പരിക്ക് - ISRAEL STRIKES HOUTHIS

സനയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് ഹൂത്തി സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സ്‌ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു

Representational Image (AFP)
സന: യെമൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്‌ച ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 86 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇരുപതിലധികം പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്ന് അന്തരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് വലിയ തീഗോളമാണ് ഉയർന്നതെന്ന് ഹൂത്തി വിമതർ അറിയിച്ചു.

സനയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് ഹൂത്തി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സനയുടെ തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു എണ്ണ കമ്പനിയും പവർ സ്‌റ്റേഷനും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സും ഞായറാഴ്‌ച ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. വംശഹത്യയെ എതിര്‍ത്തും വെടിനിർത്തല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹൂത്തികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം, സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു, പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ്, സൈനിക മേധാവി ഇയാൽ സമീർ എന്നിവര്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയിലെ എണ്ണ കമ്പനിയും പവർ സ്‌റ്റേഷനും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സും തകര്‍ത്തെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു.

ഇസ്രയേലിനെതിരെ കൂടുതല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഹൂത്തികള്‍ പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം ആക്രമിച്ചതെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഇസ്രയേലിനെതിരെയും സഖ്യകക്ഷിയായ അമേരിക്കയ്ക്കുമെതിരെയുമുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ഹൂത്തികളും അറിയിച്ചു. ഗാസയില്‍ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെയും പോരാടുമെന്നും ഹൂത്തികള്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2023 ഒക്ടോബറിൽ ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പലസ്‌തീനികളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹൂത്തികൾ ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ ഹൂത്തികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേലും തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, യെമനിലെ വിമത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്നും ഇസ്രയേല്‍ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് ഹൂത്തികളുമായി ബന്ധമുള്ള സനയിലെ ഒരു ഊർജ്ജ കേന്ദ്രത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നും ഞായറാഴ്‌ച വ്യോമതാവളം ആക്രമിച്ചുവെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഹൂത്തികൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് തക്കതായ മറുപടി നൽകുമെന്നും ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രി കാറ്റ്‌സ് അറിയിച്ചു.

