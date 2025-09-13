ETV Bharat / international

നരനായാട്ട് തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേല്‍; 65 പേര്‍ക്ക് ദാരണാന്ത്യം, 500 ഇടങ്ങളില്‍ ബോംബിട്ടിട്ടും ഗാസ വിടാതെ പലസ്‌തീനികള്‍

ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ 65 പലസ്‌തീനികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇസ്രയേല്‍ നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അല്‍ ജസീറ. സനായിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആക്രമണമുണ്ടായി.

GAZA ISRAEL AIR STRIKES HAMAS OVER ISREAL STRIKES PALESTINE UPDATES
Israeli air strikes in Gaza (ANI)
By ANI

Published : September 13, 2025 at 8:48 AM IST

ജറുസലം: ഗാസയിലുടനീളം ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 65 പലസ്‌തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ച 14 പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഗാസ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും വടക്കൻ ഗാസയുടെ ഭാഗങ്ങളിലുമായി 48 മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഗാസ നഗരത്തിലെ അറ്റ്-ത്വാം പരിസരത്തുള്ള ഒരു വീട്ടില്‍ ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 14 പേര്‍ മരിച്ചതെന്ന് ഹമാസ് പ്രതികരിച്ചു. പലസ്‌തീനിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചും പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടും ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നത് വന്‍ ഭീകരതയാണെന്ന് ഹമാസ് ആരോപിച്ചു.

ഇസ്രയേല്‍ നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ലോക രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ ഇതില്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഈ മൗനം ഇസ്രയേലില്‍ വംശഹത്യയ്‌ക്കും നിർബന്ധിത കുടിയിറക്കലിനും കാരണമായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഗാസ നഗരത്തിലെ ദരാജ് പരിസരത്ത് ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു കുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഗാസയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ 500 ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ തങ്ങള്‍ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്‌റ്റില്‍ പറഞ്ഞു. പലസ്‌തീനിലുടനീളമുള്ള ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളെ കുടിയിറപ്പിക്കുന്നതിനും നഗരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുമുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്.

അതേസമയം ഗാസ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭ ഓഗസ്റ്റില്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ നീക്കം ഇതിനകം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ബോംബാക്രമണവും കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണികളും പലസ്‌തീന്‍ നേരിടുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലും 50,000 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 1.3 ദശലക്ഷത്തിലധികം പലസ്‌തീനികൾ ഇപ്പോഴും ഗാസ നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗാസയിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ഓഫിസ് വെള്ളിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനായിൽ ഇസ്രയേൽ ബുധനാഴ്‌ച നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 5 കുട്ടികളടക്കം 46 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 165 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ഒട്ടേറെ പാർപ്പിടസമുച്ചയങ്ങൾ തകർന്നു. സനായിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 11 മാധ്യമപ്രവർത്തകരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഹൂതികൾ അറിയിച്ചു.

