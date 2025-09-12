'ഗാസയിൽ ചോര വീഴ്ത്താൻ ഇനിയില്ല'; സംഘർഷ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ സൈനികരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു
ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ നിന്ന് പിൻതിരിഞ്ഞ് സൈനികർ. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ക് പകരം, നെതന്യാഹു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് ആക്രമണം തുടരുകയാണെന്നാരോപിച്ചാണ് എതിർപ്പുകള് ഉയരുന്നത്.
ടെൽ അവീവ്: ഗാസയിൽ നടത്തുന്ന അധിനിവേശ ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ സൈനികരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും റിസർവിസ്റ്റുകളെ വിളിക്കുമ്പോള് സേനയിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സൈനികരുടെയും അമ്മമാരുടേയും എണ്ണം വർധിച്ചു വരുന്നതായാണ് സൂചനകള്.
തടവിലാക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന പ്രവണത വർധിക്കുന്നതായാണ് പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിൽ ഇതൊരു പുതിയ ദിശയാണ് തുറക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇതുവരെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല.
48 ബന്ദികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഹമാസുമായി ഒരു കരാറിലെത്തുന്നതിനു പകരം പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇസ്രയേലികൾ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയതോടെയാണ് എതിർപ്പ് തുടങ്ങിയത്.
മുതിർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പുതുതായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും ബന്ദികളെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. യുദ്ധം അഴിച്ചുവിട്ട മാനുഷിക ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചും ഇസ്രയേൽ കടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്.
'അവൻ്റെ കാല് എങ്ങനെ ഒടിക്കാം, കൈ എങ്ങനെ ഒടിക്കാം, സൈനിക സേവനത്തിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവനെ എങ്ങനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്'- നൂരിത് ഫെൽസെന്താൽ ബെർഗർ തൻ്റെ കവിളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കാലങ്ങളായി ഇവരുടെ മകൻ സൈനിക സേവനത്തിലാണ്.
'സൈനികരുടെ മനോവീര്യം ക്ഷയിക്കുന്നു. സൈനികർ ക്ഷീണിതരും നിരാശരുമാണ്, അവർ എന്തിനാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല'- സൈനികനായ അവ്ഷലോം സോഹർ സാൽ പറഞ്ഞു. വെറും 28 വയസ് മാത്രമുള്ള സോഹർ സാൽ ഇതിനോടകം ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
'കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പ്രദേശത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ആറ് ബന്ദികളെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ചില സൈനികർ ഇപ്പോഴും ഹമാസിൻ്റെ മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ജീവൻ വീണ്ടും പണയപ്പെടുത്തണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്.
സോൾജിയേഴ്സ് ഫോർ ഹോസ്റ്റേജസ്
സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന 360ലധികം സൈനികരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സോൾജിയേഴ്സ് ഫോർ ഹോസ്റ്റേജസ്. "നെതന്യാഹുവിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണ നയം അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ബന്ദികളെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ഇസ്രയേലി സമൂഹത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായ മാക ക്രെഷ് സെപ്റ്റംബർ 2 ന് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
2023 ലെ കരാക്രമണത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ 450 ലധികം ഇസ്രയേലി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൈന്യം പറഞ്ഞു. 10 ദശലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള, ഭൂരിഭാഗം ജൂത പുരുഷന്മാർക്കും സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത്, ഇസ്രയേൽ 60,000 റിസർവിസ്റ്റുകളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നെതന്യാഹു സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തരായ നേതാക്കൾ നൽകിയ ഇളവുകൾ വഴി മതവിശ്വാസികൾ വളരെക്കാലമായി സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
