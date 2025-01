ETV Bharat / international

അവസാന നിമിഷം വെടിനിര്‍ത്തലില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി ഇസ്രയേല്‍; ഹമാസ് ബന്ദികളുടെ പട്ടിക നല്‍കാതെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വരില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു, പിന്നാലെ ഗാസയില്‍ ആക്രമണം അഴിച്ച് വിട്ട് ഇസ്രയേല്‍, 8 മരണം - WARNS AGAIN THAT GAZA CEASEFIRE

Israeli PM Warns Again That Gaza Ceasefire Will Not Begin Until Hamas Provides Hostage List ( AP )