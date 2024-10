ETV Bharat / international

മുതിര്‍ന്ന ഹമാസ് നേതാവിനെ ഗാസ ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വധിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം - Israel Killed Hamas Leader

Palestinians inspect the damage following Israeli bombardment on Khan Yunis in the southern Gaza Strip ( AFP )