'ബന്ദികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും തടസം നെതന്യാഹു'; ടെല് അവീവില് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം
ഖത്തറിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളെ വധിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ശ്രമം "വലിയ പരാജയം" ആണെന്ന് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട മതാൻ സാൻഗോക്കറുടെ അമ്മ ഐനവ് സാൻഗോക്കർ.
Published : September 14, 2025 at 3:48 PM IST
ടെൽ അവീവ്: ഗാസയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഇസ്രയേലികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി ഇസ്രയേലി ഹോസ്റ്റേജസ് ഫോറം. ഇസ്രയേല് തലസ്ഥാനമായ ടെൽ അവീവിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രതിഷേധ റാലി അരങ്ങേറിയത്. 'പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിനു തടസം നിൽക്കുകയാണ്' എന്നാണ് റാലിയില് പങ്കെടുത്തവര് പ്രതികരിച്ചത്.
"ഖത്തറിലെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സംശയാതീതമായി തെളിയിച്ചു... ബന്ദികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു തടസമുണ്ടെന്ന്- പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു" - ഫോറം പ്രസ്താനവയില് പറഞ്ഞു.
ഈ ആഴ്ച ഖത്തറിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളെ വധിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ശ്രമം "വലിയ പരാജയം" ആണെന്ന് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട മതാൻ സാൻഗോക്കറുടെ അമ്മ ഐനവ് സാൻഗോക്കർ പറഞ്ഞു. ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സമീപനം വിപരീതഫലമുണ്ടാക്കിയെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു. ഒരു കരാർ അടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം നെതന്യാഹു അത് അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഖത്തർ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം നെതന്യാഹുവിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. "ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നെതന്യാഹു ആരെയെങ്കിലും ബോംബ് വയ്ക്കും" എന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഗാസ നഗരത്തിലുടനീളം ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച ഗാസ സിറ്റി പ്രദേശത്ത് ഹമാസിൻ്റെ മറ്റൊരു ബഹുനില കെട്ടിടം ആക്രമിച്ചതായി സൈന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗാസ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി താമസക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ അവർ ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാല് ക്ഷാമത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോവും തുടരുകയാണ്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയും ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയും ഉണ്ടായ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ ഷെയ്ഖ് റദ്വാൻ പരിസരത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മയും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അൽ-ഹെലാൽ സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ കളിക്കാരനായ മുഹമ്മദ് റമീസ് സുൽത്താനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ 14 അംഗങ്ങളും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പലസ്തീൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.
ഗാസയിൽ ഇപ്പോഴും തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നിർത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം അത് തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ഗാസയിൽ ഇപ്പോഴും 48 ബന്ദികൾ ഉണ്ട്, അവരിൽ 20 പേർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
