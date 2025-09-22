തെക്കന് ലെബനനിലുണ്ടായ ഇസ്രയേല് ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് മരണം
നവംബറില് ഹിസ്ബുള്ളയുമായി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറില് എത്തിയത് മുതല് ഇസ്രയേല് തെക്ക്-കിഴക്ക് ലെബനണുകളില് നിത്യവും ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : September 22, 2025 at 10:20 AM IST
ബെയ്റൂട്ട്: തെക്കന് ലെബനനില് ഇസ്രയേല് നടത്തിയ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് അഞ്ച് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതില് മൂന്ന് പേര് കുട്ടികളാണെന്നും ലെബനന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഒരു അമ്മയടക്കം രണ്ട് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരരെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നാണ് ഇസ്രയേല് സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ജനങ്ങള് തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭീകരരെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും ഇസ്രയേല് വാദിക്കുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും ഇസ്രയേല് സൈന്യം സമ്മതിച്ചു. സംഭവം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
തങ്ങള് ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേല് നിരന്തരം പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് വെടിനിര്ത്തല് കരാര് നിലവില് വന്ന ശേഷം ഒരു തവണ മാത്രമാണ് തങ്ങള് അതിര്ത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വെടിവച്ചത് എന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ വാദം. എന്നാല് ഭീകരസംഘടന തങ്ങളുടെ ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വാദം.
മൂന്ന് കുട്ടികളും അവരുടെ പിതാവുമാണ് മരിച്ച നാല് പേരെന്ന് ലെബനന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് നാബിത് ബെറി പറഞ്ഞു. ഇവര് അമേരിക്കന് പൗരന്മാരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബെയ്റൂട്ടിലെ അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം പക്ഷേ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഹിസ്ബുള്ളയെ നിരായുധീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെന്ന് ലെബനന് അധികൃതര് പ്രതികരിച്ചു.
ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ യോഗത്തിനായി ന്യൂയോര്ക്കിലെത്തിയ ലെബനന് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ഔണ് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു. ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കാന് ഇസ്രയേലിന് മേല് രാജ്യാന്തര സമൂഹം സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിസ്മുള്ളയെ ക്രമാനുഗതമായി നിരായുധീകരിക്കാനുള്ള കരാറില് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഔണും പ്രധാനമന്ത്രി നവാഫ് സലാമും ചേര്ന്ന് ഒപ്പ് വച്ചത്. ഹിസ്ബുള്ളയും ഇസ്രയേലും തമ്മില് മാസങ്ങളായി നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തില് നാലായിരം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ കിഴക്കന്, തെക്കന് ലെബനനുകളിലെ നിരവധി പേര്ക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.
ഇപ്പോള് തങ്ങള്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള് ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന തങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള അധികൃതര് പറഞ്ഞു. വെടിനിര്ത്തല് കരാറും അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അമേരിക്കി, ഫ്രാന്സ്, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സമാധാന സേന തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംവിധാനവും കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും ഹിസ്ബുള്ള ആരോപിച്ചു.
അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച വെടിനിര്ത്തലില് ഹിസ്ബുള്ളയും ഇസ്രയേലും ദക്ഷിണ ലെബനനില് നിന്ന് അവരവരുടെ സൈന്യത്തെ പിന്വലിക്കാമെന്ന് ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രയേല് സേന അതിര്ത്തിയിലെ അഞ്ച് ലെബനീസ് പര്വത നിര മേഖലകള് ഇപ്പോഴും കൈപ്പിടിയില് ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.