ETV Bharat / international

അറുതിയില്ലാത്ത കൂട്ടക്കുരുതി; ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം, 100 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം - ISRAELI AIRSTRIKES IN GAZA

A column of fire and smoke erupts following Israeli bombardment of areas east of the Tuffah neighbourhood in eastern Gaza City on June 18, 2025. ( AFP )