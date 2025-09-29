ETV Bharat / international

സമാധാന ചർച്ചകള്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ: ട്രംപുമായി സംസാരിക്കുന്നു; പ്രതികരിച്ച് നെതന്യാഹു

നിലവിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വംശഹത്യയിൽ 66,000ൽ അധികംപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്ക്.

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Friday, Sept. 26, 2025. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 2:58 PM IST

ടെൽ അവീവ്: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച നടക്കാനിരിക്കെ ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ സമ്മർദം നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹു ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്‌ച. നിലവിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വംശഹത്യയിൽ 66,000ൽ അധികംപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്ക്.

ഫോക്‌സ് ന്യൂസ് സൺഡേയുടെ ദി സൺഡേ ബ്രീഫിങ്ങിലാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. "ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിലാണ്, ഇത് ഇതുവരെ അന്തിമരൂപമായിട്ടില്ല'' - നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.

അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ, ഹമാസ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മോചിപ്പിക്കുക, ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സേനയെ ക്രമേണ പിൻവലിക്കുക എന്നിവയാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ ചർച്ചയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്ന നിർദേശം. ഈ നിർദേശം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമത്തോട് സംസാരിച്ചത്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം കടുത്തത്.

ഇസ്രയേലിനുമേൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദം

ഖത്തർ ആക്രമിക്കുന്നത് വരെ ട്രംപിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണ ഇസ്രയേലിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഖത്തറിലെ ദോഹയ്‌ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര പ്രതിഷേധങ്ങൾ കടുത്തു. ഇതോടെ അമേരിക്ക നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. പലസ്‌തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രധാന പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്നതോടെ ഇസ്രയേൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായി. ഇസ്രയേലിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കായിക, സാംസ്‌കാരിക ബഹിഷ്‌കരണത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങളും വർധിച്ചുവരികയാണ്.

ട്രംപിൻ്റെ 21 പോയിൻ്റ് വെടിനിർത്തൽ

48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ ബന്ദികളെയും മോചിപ്പിച്ചാൽ പലസ്‌തീനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ ക്രമേണ പിൻവലിക്കും എന്നതാണ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്ന നിർദേശം. നിർദേശം അന്തിമമല്ലെന്നും മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അറബ് നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ അറബ് നേതാക്കളുമായി ട്രംപ് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലാണ് ട്രംപ് 21 പോയിൻ്റ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഈജിപ്‌തിലെയും ഖത്തറിലെയും മധ്യസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിർദേശങ്ങൾ പോസിറ്റീവായും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും പഠിക്കാൻ തയാറാണെന്നാണ് ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഗാസയിൽ തുടർച്ചയായ സ്ഫോടനങ്ങൾ

മധ്യ ഗാസയിലെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിലും നുസൈറത്ത് അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലെ വീടുകള്‍ക്ക് നേരെയും തുടർച്ചയായി ആക്രമണങ്ങള്‍ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുന്നു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മരണസംഖ്യ 66,005 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം 168,162 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്.

