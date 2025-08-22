ജെറുസലേം: നിരായുധീകരണത്തിന് ഇസ്രയേല് തയാറാകാത്ത പക്ഷം ഗാസ നഗരത്തെ തച്ചു തകര്ക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഇസ്രയേല് കാറ്റ്സ്. അവശേഷിക്കുന്ന ബന്ദികളെ മുഴുവന് മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ഇസ്രയേലിന്റെ നിബന്ധനകള് മുഴുവന് അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഇവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഹമാസിന്റെ കൊലപാതകികള്ക്കും ബലാത്സംഗക്കാര്ക്കും നരകത്തിന്റെ വാതില് ഉടന് തുറന്ന് കൊടുക്കും. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ഇസ്രയേലിന്റെ നിബന്ധനകള് അംഗീകരിക്കും വരെ ഇത് തുടരും. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
Also Read: 'ഗാസ മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കും'; സേനയിലെ അംഗബലം കൂട്ടാന് ഇസ്രയേല്
ഹമാസ് തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകള് അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഗാസ റഫയും ബെയ്ത് ഹനൂനും പോലെയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലിന്റെ മുന് അതിക്രമങ്ങളില് പൂര്ണമായും ഇല്ലാതായ രണ്ട് നഗരങ്ങളാണിത്. ഗാസയില് അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും ഉടന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പോസ്റ്റ്.
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗാസ നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹമാസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തകര്ക്കും. ഗാസ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കാനായി ആറായിരം സൈനികരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്രയേല് വ്യക്തമാക്കി.
ഹമാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക, ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുക ഇതിനായി ഒന്നിച്ച് നില്ക്കുക എന്നാണ് നെതന്യാഹു പുറത്ത് വിട്ട ഒരു വീഡിയോയില് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തില് ഒരു ചര്ച്ച ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. മധ്യസ്ഥക്കാര് ഇസ്രയേല് അധികൃതരുടെ മറുപടിയ്ക്കായി കാക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വെടിനിര്ത്തല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഹമാസ് ഈയാഴ്ച ആദ്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ നിബന്ധന ഊന്നല് നല്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് തന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ നിലപാട്. ഏതായാലും ഇസ്രയേലിന്റെ യുദ്ധവ്യാപനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും ഗാസ നഗരത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശവും രാജ്യാന്തര തലത്തില് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബറില് ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് 1219 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്. തുടര്ികനന് ഇസ്രയേല് നടത്തിയ തിരിച്ചടിയില് 62000 പലസ്തീനികളെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്. ഇവരിലേറെയും സാധാരണ പൗരന്മാരാണ്. ഹമാസിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും നല്കുന്ന കണക്കുകളാണിത്.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെയും കുടിയേറ്റക്കാരെയും പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ഈ നീക്കം നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗാസയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും അഭയം തേടിയ, ഇതുവരെ പൂർണമായി നശിപ്പിക്കാത്ത ഏകദേശം 25% പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കരസേനയെ അയക്കേണ്ടി വരും. മുവാസിയിലെ തീരദേശ ക്യാമ്പുകളും ഇതിൽപ്പെടും.
ഇത് കൂടുതൽ പലസ്തീനികളുടെ മരണത്തിനും കൂട്ട പലായനത്തിനും ഇടയാക്കും. കൂടാതെ, നിലവിലെ ബന്ദികളുടെ ജീവന് ഇത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കും. ഈ നീക്കം നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗാസയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഇസ്രയേലിന് ലഭിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറും.