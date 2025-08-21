ജറുസലം: ഗാസയെ പൂര്ണമായും കീഴടക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇസ്രയേല്. സേനയിലെ അംഗബലം കൂട്ടാന് നീക്കം. 50,000 റിസര്വ് സൈനികരെ സേനയിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ട്.
നിലവില് ഹമാസ് സജീവമായുള്ള മേഖലകളാണ് സേന ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ജനസാന്ദ്രത ഏറെയുള്ള മേഖലകളില് ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളിയും ആശങ്കയും ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ഗാസയില് വെടിനിര്ത്തല് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതില് ലോകം വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാല് അത് ഇസ്രയേല് തള്ളുകയായിരുന്നു. ഈജിപ്ത്, ഖത്തര് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് മധ്യസ്ഥരായ ചര്ച്ചയിലെ മുഴുവന് നിര്ദേശങ്ങളും ഹമാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് വെടിനിര്ത്തലിന് ഇല്ലെന്നും ഗാസയില് ആക്രമണം തുടരുമെന്നും ഇസ്രയേല് പറഞ്ഞു. നിലവില് യുദ്ധം നിര്ത്തില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു. ഇപ്പോള് ഹമാസ് സമ്മര്ദത്തിലാണെന്നും ഗാസ പൂര്ണമായും പിടിച്ചടക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.
