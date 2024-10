ETV Bharat / international

ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 22 മരണം; ഇസ്രയേലില്‍ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി നിരവധിയാളുകള്‍ക്ക് പരിക്ക്

Flame and smoke rises from an Israeli airstrike on Dahiyeh, in the southern suburb of Beirut, Lebanon, early Sunday, Oct. 27, 2024 ( AP )