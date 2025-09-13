'ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വച്ചെന്ന് മറക്കരുത്'; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാകിസ്ഥാനെ വിമർശിച്ച് ഇസ്രയേൽ
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധിയും ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധിയും തമ്മിൽ ശക്തമായ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു. ബിൻ ലാദന് ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഹമാസിനും ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.
ന്യൂയോർക്ക്: പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് ഇസ്രയേൽ. അൽ-ഖ്വയ്ദ തലവൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദന് സ്വന്തം മണ്ണിൽ അഭയം നൽകുകയും കൊല്ലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന വസ്തുത പാകിസ്ഥാന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചു.
ത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഹമാസ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടത്തിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇസ്രയേൽ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധിയും പാകിസ്ഥാൻ അംബാസഡറായ അസിം ഇഫ്തിക്കർ അഹമ്മദും തമ്മിലായിരുന്നു വാഗ്വാദം.
എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ അഭയം നൽകി എന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധി ഡാനി ഡാനോൺ ചോദിച്ചു. ബിൻ ലാദന് ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഹമാസിനും ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയും ഉണ്ടാകില്ല," ഡാനോൺ പറഞ്ഞു.
ഖത്തറിനെതിരായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ നിയമവിരുദ്ധവും പ്രകോപനരഹിതവുമായ ആക്രമണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അഹമ്മദ് ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത് പ്രാദേശിക സമാധാനത്തെ തകർക്കുന്ന ആക്രമണരീതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഗാസയിലെ ക്രൂരമായ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയും സിറിയ, ലെബനൻ, ഇറാൻ, യെമൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള അതിർത്തി ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും ഇസ്രായേൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ആവർത്തിച്ച് ലംഘിച്ചുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി ആരോപിച്ചു.
ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ബിൻ ലാദൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത 9/11 ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ 24-ാം വാർഷികത്തിലാണ് യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതി യോഗം നടന്നത്. 9/11 ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, ഒരു രാജ്യവും ഭീകരരെ സംരക്ഷിക്കുകയോ അവർക്ക് ധനസഹായം നൽകുകയോ അവർക്ക് അഭയം നൽകുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമേയം സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചതും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സർക്കാരും കൗൺസിലിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു എന്നും ഡാനൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ആക്രമണകാരി, അധിനിവേശക്കാരൻ, യുഎൻ ചാർട്ടറിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങള് തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കുന്നവർ ഈ ചേംബറിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ പവിത്രതയെ അനാദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല.
ഇത് ആദ്യമായല്ല ഇസ്രയേൽ മറ്റുള്ളവരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ ലംഘനങ്ങളെയും മറച്ചുവെക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നും അഹമ്മദ് ആരോപിച്ചു.
"ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ പാകിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആരും യുഎസ് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈ കൗൺസിലിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തീവ്രവാദികളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് ബാധകമാകുന്നു.
അതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. 9/11 സംഭവിച്ചു എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ പാകിസ്ഥാനിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വസ്തുതയും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ, ഭാവിയിൽ അത് തുടരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്." ഡാനോൺ പറഞ്ഞു.
2011 മെയ് മാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ അബോട്ടാബാദിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് യുഎസ് സൈന്യം ബിൻ ലാദനെ വധിക്കുന്നത്.
