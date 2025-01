ETV Bharat / international

പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ വഴിമാറി; ഗാസയില്‍ തടവിലുള്ള ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ധാരണയായെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ISRAEL CLEARS HOSTAGE RELEASE DEAL

Relatives and friends of people killed and abducted by Hamas and taken into Gaza, react to the ceasefire announcement as they take part in a demonstration in Tel Aviv, Israel, Wednesday, Jan. 15, 2025 ( AP )