48 ബന്ദികൾക്ക് പകരം ഇസ്രയേൽ മോചിപ്പിക്കുന്നത് 2,000 പലസ്തീൻ തടവുകാരെ; ആഘോഷത്തിനെതിരെ കണ്ണീർ വാതക പ്രയോഗം
കൊലപാതകം, ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും കുറ്റം ചുമത്താത്തവരും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിലുണ്ട്. ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ വിലക്കിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഓഫർ ജയിലിന് സമീപം തടിച്ചുകൂടിയവർക്ക് നേരെ കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു.
Published : October 13, 2025 at 4:41 PM IST
വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്: രണ്ട് വർഷം നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് വിരാമമിടുന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ 48 ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളെ കൈമാറുന്നതിന് പകരമായി 2,000 പലസ്തീൻ തടവുകാരെയാണ് ഇസ്രയേൽ മോചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ തടവുകാരുടെ മോചനം ഇരുപക്ഷത്തും ശക്തമായ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ്. മുൻ കൈമാറ്റങ്ങളിലെ പോലെ, തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റ വേളയിലെ ചിത്രങ്ങൾ, വസ്ത്രധാരണ രീതി, ചടങ്ങുകൾ എന്നിവ ഇരുപക്ഷവും കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മോചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം: ഇസ്രയേലിനും പലസ്തീനും
മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തടവുകാരിൽ സാധാരണക്കാരെയും സൈനികരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ നടപടി ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമാണ്. എന്നാൽ, പലസ്തീനികൾക്ക് തടവുകാരുടെ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ദീർഘകാലത്തെ ഇസ്രയേൽ സൈനിക അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളായാണ് ഭൂരിഭാഗം പലസ്തീനികളും ഇവരെ കാണുന്നത്. മിക്ക പലസ്തീനികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും യുവതലമുറയ്ക്ക്, ഇസ്രയേൽ തടവിലാക്കിയ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഉണ്ട്, ഇത് വിഷയത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
ഇസ്രയേൽ ജസ്റ്റിസ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2,000 തടവുകാരിൽ, രണ്ടു വർഷത്തെ യുദ്ധത്തിനിടെ ഗാസയിൽനിന്ന് പിടികൂടുകയും കുറ്റം ചുമത്താതെ തടവിലിടുകയും ചെയ്ത 1,700-ഓളം പലസ്തീൻകാരും ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട 250 പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊലപാതകം, ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, എന്നാൽ ലഘുവായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തടവിൽ കഴിഞ്ഞയാൾക്ക് ഏകദേശം 40 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയുണ്ട്.
മോചനത്തിനായി തടവുകാരെ ജെറുസലേമിനടുത്ത്, തെക്കൻ നെഗേവ് മരുഭൂമിയിലെ കെറ്റ്സിയോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ രണ്ടു ജയിലുകളിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇസ്രയേൽ ജയിൽ സർവീസ് അറിയിച്ചു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ദികളെ മോചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും തടവുകാരെ വിട്ടയയ്ക്കുകയെന്ന് ഇസ്രയേലി സർക്കാർ വക്താവ് ഷോഷ് ബെദ്രോസിയൻ വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധസമയത്ത് ഗാസയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചവരെ അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കും, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 250 പലസ്തീൻകാരിൽ ചിലർ കിഴക്കൻ ജെറുസലേം, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗാസ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങും, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ഗാസയിലേക്കോ വിദേശത്തേക്കോ നാടുകടത്തും.
ഓഫർ ജയിലിന് സമീപമുള്ള പലസ്തീൻകാർ
തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓഫർ ജയിലിന് മുകളിലുള്ള കുന്നുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പലസ്തീൻകാർ തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കാത്തിരുന്ന അവർ സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഈ കരാറിലൂടെ തുറക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ, കുന്നിൻ്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് വന്ന ഇസ്രയേലി കവചിത വാഹനം റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു, ഡ്രോണുകൾ മുകളിലൂടെ പറന്നപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം ചിതറി.
"ഭീകര സംഘടനകളെ" പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയരാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഫ്ലൈയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചത്. "നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു" എന്ന് എപിക്ക് ലഭിച്ച ഫ്ലൈയറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മോചനങ്ങളിൽ പതിവായി സംഭവിച്ചതുപോലെ, ഇത്തവണയും പലസ്തീൻകാർ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇസ്രയേൽ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇസ്രയേൽ വിലക്ക്
തടവുകാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലി സേന ഫ്ലൈയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. "അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആർക്കും ശിക്ഷയും അറസ്റ്റും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന്" ഫ്ലൈയറിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ഓഫിസറും ഒരു തടവുകാരൻ്റെ കുടുംബാംഗവും എപിയോട് പറഞ്ഞു. ഭയം കാരണം പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഓഫിസർ താത്പര്യപ്പെട്ടില്ല, നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മുന്നറിയിപ്പുകളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്രയേലി സൈന്യം പ്രതികരിച്ചില്ല.
മോചനത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വം
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷമുണ്ടായ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ കാരണം, ആരാണ് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവസാന നിമിഷം വരെ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. മോചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 250 ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇസ്രയേൽ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ഹമാസ് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തിങ്കളാഴ്ച അതിരാവിലെ, മോചിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച 1,900-ൽ അധികം തടവുകാരുടെയും പ്രതികളുടെയും പേരുകൾ ഹമാസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും ഇസ്രയേൽ ഈ ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല. മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 1,700 ഗാസൻ തടവുകാരെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ല, ഇസ്രയേൽ മനുഷ്യാവകാശ ഗ്രൂപ്പായ ഹാമോകെഡിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, തിങ്കളാഴ്ചത്തെ മോചനത്തിനു ശേഷവും ഏകദേശം 1,300 പലസ്തീൻകാർ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടാകും.
ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികൾ
യുദ്ധത്തിനിടയിൽ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലും ആശുപത്രികളിലും സൈനിക നടപടികൾക്കിടയിൽ വീടുകൾ വിട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ തടഞ്ഞും ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീൻകാരെ ഇസ്രയേലി സേന തടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു. ഹമാസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗാസൻ തടവുകാരിൽ രണ്ട് വനിതകളും 18 വയസിന് താഴെയുള്ള ആറ് കൗമാരക്കാരും 60 വയസിന് മുകളിലുള്ള ഏകദേശം 30 പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇസ്രയേൽ പാസാക്കിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് തടവിലാക്കിയിരുന്നത്, ഈ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനകളോ അഭിഭാഷകരെ കാണാനോ ഉള്ള അനുമതിയില്ലാതെ "നിയമവിരുദ്ധ പോരാളികൾ" എന്ന പേരിൽ മാസങ്ങളോളം തടവിലിടാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മർദനം, മതിയായ ഭക്ഷണം നൽകാതിരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിവ് ദുരുപയോഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ ഗ്രൂപ്പുകളും യുഎൻ പ്രതിനിധികളും തടവുകാരും അറിയിച്ചു.
ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാർ
മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 19 വയസിനും 64 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 250 ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന ഫത്തഹ്വുമായിബന്ധമുള്ള 159 പേരും ഹമാസുമായി ബന്ധമുള്ള 63 പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെട്ടവരോ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളിലും ബന്ധമില്ലാത്തവരോ ആണ്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട സമാധാന ചർച്ചകൾക്കിടയിലും അധിനിവേശം തുടരുന്നതിലുള്ള രോഷം ആളിക്കത്തി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട രണ്ടാം ഇൻതിഫാദയുടെ (2000-കളുടെ തുടക്കത്തിലെ പലസ്തീൻ പ്രക്ഷോഭം) കാലത്താണ് ഇവരിൽ പലരും അറസ്റ്റിലായത്.
കൃത്യമായ നിയമനടപടികൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാത്ത സൈനിക വിചാരണകളിലാണ് ചിലർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവകാശ സംരക്ഷകർ പറയുന്നു. മറ്റുചിലർ വിചാരണ കൂടാതെ 'അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ' എന്ന പേരിൽ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ തടവിലായിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഈ നടപടി ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വാദം.
പ്രമുഖ തടവുകാർ
പലസ്തീൻ പ്രസിഡൻ്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസിൻ്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്ന മർവാൻ ബർഗൂതി, ഹസൻ സലാമ, അഹമ്മദ് സാദാത്ത്, അബ്ബാസ് അൽ സയ്യിദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായ ആറോളം തടവുകാർ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഇസ്രയേലിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ചിലർ:
- 51 വയസ്സുള്ള പലസ്തീൻ പൊലീസ് ഓഫിസറും ഫത്താംഗവുമായ ഷെയ്ഖിനെ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയും അതിലൊരാളെ സ്റ്റേഷൻ്റെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്ത രണ്ട് ഇസ്രയേലി സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന കുറ്റത്തിന് 2000-ൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.
- 57 വയസ്സുള്ള ഹമാസ് കമാൻഡറായ ഇസായെ, ഓസ്ലോ ഇടക്കാല സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് മുമ്പ് 1993-ൽ ഒരു 29 വയസ്സുള്ള ഇസ്രയേലി അതിർത്തി പൊലീസ് ഓഫിസറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1993-ൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള തടവുജീവിതം ഏകാന്ത തടവിലായിരുന്നു. തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്നവർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
- 62 വയസ്സുള്ള അബ്ദുൽ ജവാദ് ഷമാസ്നെ, 56 വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് ഷമാസ്നെ എന്നീ രണ്ടു സഹോദരങ്ങളെയും ഒന്നാം പലസ്തീൻ ഇൻതിഫാദയുടെ സമയത്ത് 1990-ൽ ഒരു ജെറുസലേം നദീതടത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഇസ്രയേലി ഹിച്ച് ഹൈക്കർമാരെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന കുറ്റത്തിന് 1993-ൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.
ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന 47 വയസ്സുള്ള ഫത്താംഗമാണ് ഫതാഫ്ത. അമേരിക്കൻ വിനോദസഞ്ചാരി ക്രിസ്റ്റീൻ ലൂക്കനെയും അവരോടൊപ്പം ഹൈക്കിങ്ങിന് പോയ സുഹൃത്തിനെയും കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. സുഹൃത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
