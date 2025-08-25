ജറുസലേം: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഗാസയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 64 പലസ്തീനികള് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 278 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ 62,686 പലസ്തീനുകാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോഷകഹാരക്കുറവും പട്ടിണിയും മൂലം എട്ട് പേർ മരിച്ചു. അതേസമയം ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സക്ക് എത്തിയവരിൽ 19 പേർ മരിച്ചതായും 123 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വെടിനിര്ത്തല് കരാര് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇസ്രയേല്.
ഗാസയിലെ വെടിനിര്ത്തല് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതില് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ലോകം. എന്നാല് അത് ഇസ്രയേല് തള്ളുകയായിരുന്നു. ഈജിപ്ത്, ഖത്തര് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് മധ്യസ്ഥരായ ചര്ച്ചയിലെ മുഴുവന് നിര്ദേശങ്ങളും ഹമാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് വെടിനിര്ത്തലിന് ഇല്ലെന്നും ഗാസയില് ആക്രമണം തുടരുമെന്നും ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചു. നിലവില് യുദ്ധം നിര്ത്തില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു. ഇപ്പോള് ഹമാസ് സമ്മര്ദത്തിലാണെന്നും ഗാസ പൂര്ണമായും പിടിച്ചടക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഗാസ സിറ്റി പൂര്ണമായും ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിന്റെ പിടിയിലമര്ന്നുവെന്ന് യുഎന് ഏജന്സിയായ ദി ഇൻ്റെഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് (ഐപിസി) വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒരു മേഖലയില് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം യുഎന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇസ്രയേല് മുന്നോട്ട് പോയാല് സ്ഥിതി ഇനിയും വഷളാകും.
യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കാലത്ത് ഗാസ സിറ്റിയില് ഏകദേശം 7 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് പില്ക്കാലത്ത് നിരവധി പേര് സംഘര്ഷത്തില് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി ജനങ്ങള് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയുമാണുണ്ടായത്. മറ്റ് നിരവധി പേരാകട്ടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കാതെയും മരിച്ചു.
യുദ്ധം കാരണം ഗാസയിലെ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം തകര്ന്നതും അവിടേക്കുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ഇസ്രയേല് തടഞ്ഞതുമാണ് ക്ഷാമത്തിനുള്ള കാരണം. അതേസമയം ഗാസയില് ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പട്ടിണിയും ഇല്ലെന്നും ഇത് ഹമാസ് പരത്തുന്ന നുണപ്രചാരണമാണെന്നും ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
